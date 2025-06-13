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Паста с характером: один шаг в приготовлении макарон, который делают итальянцы, а вы — нет

Еда

Кажется, что может быть проще: закинул пасту в воду, посолил, сварил — готово! Но итальянцы на такое "кулинарное кощунство" смотрят с болью в сердце. Для них варка макарон — это не просто процесс, а искусство, где каждая деталь имеет значение.

Макароны
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Больше воды — лучше паста

Первое правило итальянцев: не жалей воды. На 100 г макарон — не меньше 1,5 литра кипящей, буйной воды. Если макароны варятся в тесноте, они слипаются, варятся неравномерно и превращаются в крахмальную кашу.

И да, кипение должно быть не "чуть-чуть пузыриков", а настоящее, с бурлением — чтобы температура не падала, как только вы добавили пасту.

Солить, как будто варите море

Соль — не просто штрих, а ключ к вкусу. Итальянцы говорят: вода должна быть как морская. Это 7-10 г соли на литр — примерно столовая ложка. Без этого паста получится пустой, как бумажный пакет — никакой соус не спасёт.

Масло в воду? Только не это!

Главный миф, который итальянцы разбивают в пыль: нельзя добавлять масло в воду. Да, это может показаться хорошей идеей, чтобы паста не слипалась. Но на деле — масло создаёт плёнку, из-за которой соус потом будет просто стекать с макарон. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы он обнимал каждую макаронину!

Al dente — не мода, а философия

Настоящую пасту не переваривают. За пару минут до окончания времени варки, указанного на упаковке, итальянцы пробуют макароны: внутри должна остаться едва уловимая твёрдость. Это и есть al dente - та самая "на зубок" текстура, ради которой стоит жить.

Самый важный ингредиент — вода, которую вы обычно выливаете

А теперь — секрет, который меняет всё. Итальянцы никогда не выливают всю воду после варки. Они оставляют половник или чашку — и добавляют её в соус при соединении с макаронами.

Эта "мутная" вода, насыщенная крахмалом, — настоящий кулинарный клей. Она помогает соусу стать шелковистым, обволакивающим, не жидким, а густым и идеальным.

Макароны не промывают. Их сразу отправляют из кастрюли в сковороду с горячим соусом, добавляют крахмальную воду и энергично перемешивают на огне пару минут. Так рождается настоящая итальянская паста — не просто макароны с соусом, а блюдо с характером, текстурой и неповторимым вкусом.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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