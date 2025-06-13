Пекан, кокос, пралине — взрыв вкуса! Рецепт печенья без выпечки, достойного королей

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт создан для тех, кто ценит простоту и вкус. Вам не нужно использовать духовку, а весь процесс займет всего 25 минут. Печенье получается нежным, ароматным и хрустящим, с насыщенным вкусом пралине, кокоса и овсяных хлопьев. Оно идеально подходит для неожиданных гостей или легкого перекуса.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Ингредиенты

1 1/2 стакана кокосовой стружки

1 стакан измельченных орехов пекан

1/2 чашки несоленого сливочного масла

1 чашка коричневого сахара (упакованная)

1 чашка сгущенного молока с сахаром

1 ч. л. ванильного экстракта

1/4 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотой корицы (по желанию)

2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления

Пошаговая инструкция

Положите пергаментную бумагу или силиконовый коврик для выпечки на большой противень. В средней кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте коричневый сахар и сгущенное молоко, постоянно помешивая, пока смесь не начнет пузыриться (около 3 минут). Снимите кастрюлю с огня. Добавьте ванильный экстракт, соль и корицу, если используете, тщательно перемешайте. Быстро всыпьте кокосовую стружку и измельченные орехи пекан, хорошо перемешайте, чтобы они равномерно распределились. Всыпьте овсяные хлопья и продолжайте мешать, пока смесь не станет густой и все ингредиенты не будут равномерно покрыты. Быстро выложите смесь на подготовленный противень столовой ложкой (примерно по 2 столовые ложки на порцию). Слегка разровняйте ложкой или придайте форму. Оставьте печенье остывать при комнатной температуре на 20 минут. Для более быстрого застывания можно поставить его в холодильник. После остывания переложите печенье в герметичный контейнер или сразу подавайте.

Как подавать печенье с кокосовым пралине и пеканом

Эти хрустящие печенья прекрасно сочетаются с горячим чаем, кофе или молоком. Для более изысканного десерта подавайте их с ванильным мороженым или свежими фруктами. Они также станут отличным дополнением к фруктовым салатам, яичным маффинам или могут быть частью праздничного угощения. На пикнике или общем обеде это печенье станет незаменимым сладким дополнением, пишет recipesfiber. com.

Полезные советы по приготовлению

Для более глубокого вкуса предварительно обжарьте пекан и кокосовую стружку на сухой сковороде.

Для усиления сладости используйте темно-коричневый сахар вместо обычного.

Если хотите сделать печенье более тягучим, добавьте еще одну столовую ложку сгущенного молока.

Вместо пекана можно использовать грецкие орехи, миндаль или семена подсолнечника.

Работайте быстро, так как смесь быстро застывает. Заранее подготовьте все ингредиенты.

Если печенье не застывает, поставьте его в холодильник на 30 минут.

После добавления овсяных хлопьев перемешивайте их аккуратно, чтобы не нарушить текстуру.

Уточнения

Пралине́ (фр. praliné) — густая жирная масса из перетёртых жареных орехов и сахара, с возможными дополнительными компонентами (кондитерским жиром, какао-маслом, ванилином), с массовой долей орехового жира не менее 10 %.



Пека́н обыкнове́нный или Ка́рия пекан (лат. Carya illinoinensis) — вид древесных растений семейства Ореховые (Juglandaceae), распространённый на юге США, от южных районов штатов Айова и Индиана до Техаса и Миссисипи включительно.

