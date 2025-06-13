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Пекан, кокос, пралине — взрыв вкуса! Рецепт печенья без выпечки, достойного королей

3:22
Еда

Этот рецепт создан для тех, кто ценит простоту и вкус. Вам не нужно использовать духовку, а весь процесс займет всего 25 минут. Печенье получается нежным, ароматным и хрустящим, с насыщенным вкусом пралине, кокоса и овсяных хлопьев. Оно идеально подходит для неожиданных гостей или легкого перекуса.

Печенье
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Ингредиенты

  • 1 1/2 стакана кокосовой стружки
  • 1 стакан измельченных орехов пекан
  • 1/2 чашки несоленого сливочного масла
  • 1 чашка коричневого сахара (упакованная)
  • 1 чашка сгущенного молока с сахаром
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. молотой корицы (по желанию)
  • 2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления

Пошаговая инструкция

  1. Положите пергаментную бумагу или силиконовый коврик для выпечки на большой противень.
  2. В средней кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло.
  3. Добавьте коричневый сахар и сгущенное молоко, постоянно помешивая, пока смесь не начнет пузыриться (около 3 минут).
  4. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте ванильный экстракт, соль и корицу, если используете, тщательно перемешайте.
  5. Быстро всыпьте кокосовую стружку и измельченные орехи пекан, хорошо перемешайте, чтобы они равномерно распределились.
  6. Всыпьте овсяные хлопья и продолжайте мешать, пока смесь не станет густой и все ингредиенты не будут равномерно покрыты.
  7. Быстро выложите смесь на подготовленный противень столовой ложкой (примерно по 2 столовые ложки на порцию). Слегка разровняйте ложкой или придайте форму.
  8. Оставьте печенье остывать при комнатной температуре на 20 минут. Для более быстрого застывания можно поставить его в холодильник.
  9. После остывания переложите печенье в герметичный контейнер или сразу подавайте.

Как подавать печенье с кокосовым пралине и пеканом

Эти хрустящие печенья прекрасно сочетаются с горячим чаем, кофе или молоком. Для более изысканного десерта подавайте их с ванильным мороженым или свежими фруктами. Они также станут отличным дополнением к фруктовым салатам, яичным маффинам или могут быть частью праздничного угощения. На пикнике или общем обеде это печенье станет незаменимым сладким дополнением, пишет recipesfiber. com.

Полезные советы по приготовлению

  • Для более глубокого вкуса предварительно обжарьте пекан и кокосовую стружку на сухой сковороде.
  • Для усиления сладости используйте темно-коричневый сахар вместо обычного.
  • Если хотите сделать печенье более тягучим, добавьте еще одну столовую ложку сгущенного молока.
  • Вместо пекана можно использовать грецкие орехи, миндаль или семена подсолнечника.
  • Работайте быстро, так как смесь быстро застывает. Заранее подготовьте все ингредиенты.
  • Если печенье не застывает, поставьте его в холодильник на 30 минут.
  • После добавления овсяных хлопьев перемешивайте их аккуратно, чтобы не нарушить текстуру.

Уточнения

Пралине́ (фр. praliné) — густая жирная масса из перетёртых жареных орехов и сахара, с возможными дополнительными компонентами (кондитерским жиром, какао-маслом, ванилином), с массовой долей орехового жира не менее 10 %.

Пека́н обыкнове́нный или Ка́рия пекан (лат. Carya illinoinensis) — вид древесных растений семейства Ореховые (Juglandaceae), распространённый на юге США, от южных районов штатов Айова и Индиана до Техаса и Миссисипи включительно. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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