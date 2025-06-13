Завтрак как у Обамы: 3 секрета энергии экс-президента США — вот что он ел каждое утро

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак для президента США — это не просто прием пищи, а важный элемент начала дня, который помогает справляться с высокими нагрузками и ответственностями. Хотя предпочтения в еде у президентов могут быть самыми разными, некоторые из них выбирают более здоровые варианты. Например, бывший президент Барак Обама отдавал предпочтение простому, но питательному завтраку, который обеспечивал его энергией на весь день.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца в болгарском перце

Согласно газете Sarasota Herald-Tribune, его типичный завтрак состоял из шести яиц, картофеля и тоста из цельнозернового хлеба. По сравнению с более изысканными утренними трапезами других президентов, такой завтрак кажется скромным, но его питательная ценность и простота делают его идеальным выбором для человека с высокой физической и умственной нагрузкой.

Барак Обама предпочитал завтрак из шести яиц, картофеля и пшеничного тоста. Это блюдо не только сытное, но и полезное.

Когда мы думаем об идеальном завтраке, на ум обычно приходят блины, бекон, яйца или картофельное пюре. Однако для Обамы меньшее количество ингредиентов оказалось важнее. Шесть яиц, дополненные картофелем и тостом, обеспечивают организм всеми необходимыми питательными веществами.

Яйца — отличный источник белка, витаминов D и B12. Они легко усваиваются и быстро дают энергию. Картофель, несмотря на свою репутацию высокоуглеводного продукта, также полезен. Он содержит клетчатку, калий и витамин C, которые важны для здоровья.

Пшеничный тост из цельнозернового хлеба также приносит пользу. Он богат клетчаткой, помогает регулировать уровень холестерина и положительно влияет на работу сердца.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.



Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II (англ. Barack Hussein Obama II, произносится [bəˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə] амер.: /bəˈrɑːk huːˈseɪn ɵˈbɑːmə ði ˈsɛkənd/; род. 4 августа 1961, Гонолулу, Гавайи, США) — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

