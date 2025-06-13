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Клубничный джем + овсянка: этот тандем покорит ваше сердце без лишнего сахара и сохранит талию

3:25
Еда

Эти запеченные овсяные хлопья с арахисовым маслом и клубничным джемом — это идеальный завтрак, который сочетает в себе ностальгические вкусы детства с взрослой сытностью. Благодаря высокому содержанию белка, они помогут вам оставаться энергичными и бодрыми на протяжении всего утра.

Клубничный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный пирог

В этом блюде вы найдете не только вкус детства, но и полезные свойства. Овсяные хлопья, пропитанные ароматной корицей и ванилью, имеют плотную текстуру и мягкую жевательность. Клубничный джем, приготовленный из свежих ягод с добавлением семян чиа, придает сладость и насыщенность. Арахисовое масло добавляет кремовую текстуру и богатый вкус.

Эти овсяные хлопья наполнены белком, который поступает из яиц, йогурта, молока и арахисового масла. Они также содержат клетчатку, что делает их отличным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье.

Советы от редакции EatingWell

При разработке и тестировании этого рецепта редакторы издания учли все нюансы, чтобы он получился вкусным, полезным и простым в приготовлении. Вот несколько советов:

  • Если у вас нет свежей клубники, используйте замороженные ягоды. Они сохраняют все полезные свойства и вкус.
  • Клубничная смесь на этапе 2 не станет джемом сразу, но она загустеет во время запекания.
  • Для наилучшего вкуса выбирайте спелый банан с коричневыми точками, как для бананового хлеба.

Ингредиенты

  • 2 стакана нарезанной клубники 
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2,5 чайной ложки ванильного экстракта (разделить)
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 2 больших яйца
  • 3/4 стакана пюре из спелых бананов (из 2 бананов)
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана натурального арахисового масла (плюс ⅓ стакана, разделить)
  • 1/4 стакана кленового сиропа
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана молока
  • 2,5 стакана овсяных хлопьев

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте форму для выпечки, выстелив ее пергаментной бумагой.
  2. В кастрюле смешайте клубнику, лимонный сок и половину чайной ложки ванили. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте до распада ягод, около 3 минут. Разомните клубнику толкушкой, добавьте семена чиа и продолжайте готовить на медленном огне до загустения.
  3. В большой миске взбейте яйца, банан, йогурт, 1/3 стакана арахисового масла, кленовый сироп, корицу, разрыхлитель, соль и оставшуюся ваниль до однородности. Добавьте молоко и снова взбейте. В конце добавьте овсяные хлопья.
  4. Выложите овсяную смесь в форму, равномерно распределите клубничный джем и оставшееся арахисовое масло. Аккуратно вмешайте ингредиенты.
    Выпекайте в духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Дайте остыть 10 минут перед подачей.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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