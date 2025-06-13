Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут

Идеальный десерт для любителей сладкого, который не потребует много времени на кухне. Пошаговые инструкции помогут вам приготовить вкусные альфахорес.
Если вы любите сладкое, то знаете, что альфахор — это настоящий деликатес. А что может быть лучше, чем домашний альфахор? В этом рецепте вы сможете добавить столько дульсе де лече, сколько захотите. Всего три основных ингредиента — и вы получите неотразимый десерт.
Приготовление альфахорес очень просто. Вам понадобятся только мука, яйцо и дульсе де лече. Смешайте муку, яйцо и дульсе де лече до получения однородного теста. Затем раскатайте его и вырежьте кружочки. Выпекайте их до золотисто-коричневого цвета.
Когда пирожные будут готовы, наполните их дульсе де лече и сформируйте альфахорес. По желанию, их можно обвалять в тёртом кокосе или покрыть шоколадной глазурью.
Этот альфахор — настоящий шедевр, который сочетает в себе лучшее из выпечки. Он прост в приготовлении и не требует много времени или усилий. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться домашним десертом без лишних хлопот.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.
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