Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный десерт для любителей сладкого, который не потребует много времени на кухне. Пошаговые инструкции помогут вам приготовить вкусные альфахорес.

Фото: commons.wikimedia.org by V!NZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Альфахорес

Если вы любите сладкое, то знаете, что альфахор — это настоящий деликатес. А что может быть лучше, чем домашний альфахор? В этом рецепте вы сможете добавить столько дульсе де лече, сколько захотите. Всего три основных ингредиента — и вы получите неотразимый десерт.

Приготовление альфахорес очень просто. Вам понадобятся только мука, яйцо и дульсе де лече. Смешайте муку, яйцо и дульсе де лече до получения однородного теста. Затем раскатайте его и вырежьте кружочки. Выпекайте их до золотисто-коричневого цвета.

Когда пирожные будут готовы, наполните их дульсе де лече и сформируйте альфахорес. По желанию, их можно обвалять в тёртом кокосе или покрыть шоколадной глазурью.

Этот альфахор — настоящий шедевр, который сочетает в себе лучшее из выпечки. Он прост в приготовлении и не требует много времени или усилий. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться домашним десертом без лишних хлопот.

Как приготовить альфахорес из трёх ингредиентов

Ингредиенты:

250 г муки.

1 яйцо.

250 г сгущённого молока.

Пошаговый рецепт:

Смешайте муку, яйцо и 150 г дульсе де лече в миске до получения однородной массы. Вымесите тесто на посыпанной мукой поверхности. Раскатайте тесто и вырежьте из него кружочки с помощью стакана. Выложите кружочки на противень и выпекайте при 180 °C в течение 10-12 минут до золотистой корочки. Когда кружочки остынут, смешайте их с оставшейся дульсе де лече. При желании, обваляйте альфахорес в кокосовой стружке или покройте шоколадной глазурью.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

