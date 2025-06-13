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Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут

2:07
Еда

Идеальный десерт для любителей сладкого, который не потребует много времени на кухне. Пошаговые инструкции помогут вам приготовить вкусные альфахорес.

Альфахорес
Фото: commons.wikimedia.org by V!NZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Альфахорес

Если вы любите сладкое, то знаете, что альфахор — это настоящий деликатес. А что может быть лучше, чем домашний альфахор? В этом рецепте вы сможете добавить столько дульсе де лече, сколько захотите. Всего три основных ингредиента — и вы получите неотразимый десерт.

Приготовление альфахорес очень просто. Вам понадобятся только мука, яйцо и дульсе де лече. Смешайте муку, яйцо и дульсе де лече до получения однородного теста. Затем раскатайте его и вырежьте кружочки. Выпекайте их до золотисто-коричневого цвета.

Когда пирожные будут готовы, наполните их дульсе де лече и сформируйте альфахорес. По желанию, их можно обвалять в тёртом кокосе или покрыть шоколадной глазурью.

Этот альфахор — настоящий шедевр, который сочетает в себе лучшее из выпечки. Он прост в приготовлении и не требует много времени или усилий. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться домашним десертом без лишних хлопот.

Как приготовить альфахорес из трёх ингредиентов

Ингредиенты:

  • 250 г муки.
  • 1 яйцо.
  • 250 г сгущённого молока.

Пошаговый рецепт:

  1. Смешайте муку, яйцо и 150 г дульсе де лече в миске до получения однородной массы.
  2. Вымесите тесто на посыпанной мукой поверхности.
  3. Раскатайте тесто и вырежьте из него кружочки с помощью стакана.
  4. Выложите кружочки на противень и выпекайте при 180 °C в течение 10-12 минут до золотистой корочки.
  5. Когда кружочки остынут, смешайте их с оставшейся дульсе де лече.
  6. При желании, обваляйте альфахорес в кокосовой стружке или покройте шоколадной глазурью.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут
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