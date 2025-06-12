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Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр

1:30
Еда

Кто сказал, что пицца — это только для ужина? Оказывается, из оставшихся кусочков этого вкусного блюда можно приготовить интересную и хрустящую добавку к салату. Попробуйте этот необычный способ использования пиццы и добавьте в свой обед немного разнообразия!

салат с креветками и гренками
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с креветками и гренками

Ингредиенты

  • Оставшиеся кусочки пиццы (можно использовать любую начинку, например, с пепперони, банановым перцем, колбасой и т. д.).
  • Оливковое масло (для жарки).
  • Зелёный лук.
  • Оливки.
  • Пармезан (или другой твёрдый сыр).
  • Заправленный салат (можно использовать любой зелёный салат с заправкой).

Дополнительно

  • Ножницы.

Приготовление

  1. Нарежьте оставшиеся кусочки пиццы ножницами на кубики размером с гренки.
  2. Разогрейте фритюрницу или сковороду до 375 градусов по Фаренгейту (190 градусов по Цельсию).
  3. Обжарьте кусочки пиццы в течение 10 минут, чтобы превратить их в хрустящие гренки.
  4. В заправленный салат добавьте зелёный лук, оливки.
  5. Щедро посыпьте салат тёртым пармезаном.
  6. Добавьте готовые гренки из пиццы в салат.

Результат

Вы получите очень простое, вкусное и сытное блюдо, приготовленное всего за 10 минут, пишет allrecipes.com. Попробуйте этот необычный способ подачи салата и порадуйте себя новым вкусом!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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