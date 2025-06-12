Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что пицца — это только для ужина? Оказывается, из оставшихся кусочков этого вкусного блюда можно приготовить интересную и хрустящую добавку к салату. Попробуйте этот необычный способ использования пиццы и добавьте в свой обед немного разнообразия!

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат с креветками и гренками

Ингредиенты

Оставшиеся кусочки пиццы (можно использовать любую начинку, например, с пепперони, банановым перцем, колбасой и т. д.).

Оливковое масло (для жарки).

Зелёный лук.

Оливки.

Пармезан (или другой твёрдый сыр).

Заправленный салат (можно использовать любой зелёный салат с заправкой).

Дополнительно

Ножницы.

Приготовление

Нарежьте оставшиеся кусочки пиццы ножницами на кубики размером с гренки. Разогрейте фритюрницу или сковороду до 375 градусов по Фаренгейту (190 градусов по Цельсию). Обжарьте кусочки пиццы в течение 10 минут, чтобы превратить их в хрустящие гренки. В заправленный салат добавьте зелёный лук, оливки. Щедро посыпьте салат тёртым пармезаном. Добавьте готовые гренки из пиццы в салат.

Результат

Вы получите очень простое, вкусное и сытное блюдо, приготовленное всего за 10 минут, пишет allrecipes.com. Попробуйте этот необычный способ подачи салата и порадуйте себя новым вкусом!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

