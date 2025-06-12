Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр

Кто сказал, что пицца — это только для ужина? Оказывается, из оставшихся кусочков этого вкусного блюда можно приготовить интересную и хрустящую добавку к салату. Попробуйте этот необычный способ использования пиццы и добавьте в свой обед немного разнообразия!
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Вы получите очень простое, вкусное и сытное блюдо, приготовленное всего за 10 минут, пишет allrecipes.com. Попробуйте этот необычный способ подачи салата и порадуйте себя новым вкусом!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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