Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перевёл деньги — попал под наблюдение? Правда о новых банковских правилах
Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем
Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером
Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех
Упражнения, от которых горят бёдра и подтягиваются ягодицы — и всё это дома
Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот
Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Триллион тонн в свободном плавании: айсберг-гигант сорвался с Антарктиды и направляется в океан

Ингредиент, который спасёт даже кислый борщ: простой кулинарный трюк на миллион

1:54
Еда

Кажется, что сахар и борщ — это как ананас на пицце: кому-то вкусно, но звучит дико. Однако профессиональные повара уверенно бросают в кастрюлю щепотку сахара — и нет, это не про десертный вариант супа.

Борщ
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

На самом деле, речь идёт не о сладости, а о вкусовом балансе и тонкой кухонной алхимии. Всё дело в химии продукта и стремлении к совершенству.

Зачем нужен сахар в борще

Свекла — звезда борща — сама по себе содержит натуральные сахара. Но то, как они проявляются, зависит от миллиона факторов: сорта, времени года, условий хранения. Иногда вместо сладкого овоща вы получаете легкий привкус земли или горечи.

Добавим к этому кислоту от томатной пасты или уксуса, и вот вам борщ, который не радует, а щиплет за язык.

Вот тут и вступает в игру скромная щепотка сахара. Буквально половина чайной ложки на большую кастрюлю — и вкус из "ну такое" превращается в "воу, да это же ресторан!"

Сахар не делает борщ сладким. Он работает как корректор: убирает излишнюю кислоту, смягчает угловатости, подчёркивает карамельные ноты, особенно если свекла, морковь и лук были правильно пассерованы.

Как сахар меняет борщ

Этот ингредиент действует как кулинарный медиатор: он объединяет овощи и кислоту в один цельный, глубокий и сбалансированный вкус. Как будто все инструменты наконец-то играют в одном оркестре.

Попробуйте: если борщ получился резким, кислым или слишком "плоским" — добавьте чуть-чуть сахара. Не для сладости, а для баланса. Он сделает вкус богаче и собраннее, не выдав своего присутствия. Иногда самые заметные улучшения делает то, что почти невозможно заметить.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников
Домашние животные
Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Перевёл деньги — попал под наблюдение? Правда о новых банковских правилах
Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем
Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером
Ингредиент, который спасёт даже кислый борщ: простой кулинарный трюк на миллион
Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех
Упражнения, от которых горят бёдра и подтягиваются ягодицы — и всё это дома
Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот
Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Триллион тонн в свободном плавании: айсберг-гигант сорвался с Антарктиды и направляется в океан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.