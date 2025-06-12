Летнее настроение на тарелке: как приготовить кремовый щавелевый суп, как в детстве

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Щавелевый суп — идеальное блюдо для летнего обеда. Он легкий, но сытный, и готовится по рецепту, который передавался из поколения в поколение. Узнайте, как приготовить вкусный кремовый щавелевый суп, как это делали наши бабушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Aw58, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зелёные щи со щавелем

Щавелевый суп — это классическое блюдо с легкой кислинкой, которое отлично подходит для легкого летнего обеда. Он питательный, содержит много полезных веществ и витаминов. Щавель богат витаминами С и А, железом и клетчаткой. Антиоксиданты в его составе поддерживают иммунитет, снимают воспаления и улучшают пищеварение. Это действительно полезное блюдо!

Список ингредиентов для самого простого щавелевого супа

Для приготовления вкусного супа из щавеля используйте только свежие овощи, купленные на местном рынке. Только натуральные продукты подарят блюду тот самый вкус из прошлого.

мясной бульон

200 г свежего щавеля

6 картофелин

небольшой кусочек сельдерея

небольшой кусочек лука-порея

1 большая морковь

1 пучок петрушки

2 лавровых листа

2 горошины черного перца

соль и перец по вкусу

4 столовые ложки 18%-ных сливок

сваренные вкрутую яйца (для подачи)

Пошаговый рецепт щавелевого супа

Промойте мясо и положите его в кастрюлю. Залейте двумя литрами холодной воды и доведите до кипения. Снимите пену, которая образуется на поверхности. Добавьте лавровый лист и нарезанные овощи: морковь, петрушку, сельдерей и лук-порей. Варите на медленном огне 45-60 минут. Очистите картофель и нарежьте кубиками. Добавьте в бульон и варите, пока он не станет мягким (около 15 минут). Промойте щавель, обсушите и мелко нарежьте. Добавьте в суп и варите еще 5-10 минут. Приправьте суп солью и перцем по вкусу. В отдельной чашке смешайте несколько столовых ложек горячего супа со сливками. Добавьте эту смесь в суп и тщательно перемешайте. Перед подачей слегка подогрейте суп, но не доводите до кипения.

Как подавать щавелевый суп?

Для полноты вкуса к щавелевому супу подают вареные яйца. Сварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте четвертинками. Разложите их по тарелкам и полейте небольшим количеством щавелевого сока из супа.

Этот классический рецепт щавелевого супа позволит вам насладиться вкусом, который передавался из поколения в поколение, пишет italske-bistro.cz. Попробуйте приготовить его и убедитесь, что он не уступает блюдам из вашего детства!

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.



