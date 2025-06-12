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Как правильно проверить клубнику на наличие химикатов? Откройте для себя простой секретный тест

2:29
Еда

Клубника — это не только символ лета, но и один из самых популярных и часто опрыскиваемых сезонных фруктов. Исследования показывают, что она регулярно попадает в списки продуктов с высоким содержанием пестицидов. Поэтому важно знать, как проверить, не обработаны ли ягоды химикатами.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Как распознать опрысканную клубнику?

Есть простой способ проверить, не обработана ли клубника химикатами. Для этого вам понадобятся:

  • Миска;
  • Уксус;
  • Пищевая сода;
  • Вода.
  1. Смешайте три части воды и одну часть уксуса в миске. Например, 3 стакана воды и 1 стакан уксуса. Положите клубнику в этот раствор на 5-6 минут. Это поможет удалить часть поверхностной грязи.
  2. Приготовьте новую миску с чистой водой. Добавьте 1 столовую ложку пищевой соды на каждый литр воды. Положите клубнику в эту ванну ещё на 5 минут.
  3. Тщательно промойте клубнику под проточной водой.
  4. Если вода во время этой процедуры стала мутной, появились осадок, маслянистая плёнка или химический запах, скорее всего, клубника обработана химикатами. Чистые, экологически чистые ягоды не должны оставлять после себя таких следов, уверяет italske-bistro.cz.

Как распознать забрызганную клубнику без ванны?

Если вы покупаете клубнику в магазине, обратите внимание на PLU-код — цифры на этикетке. Код, начинающийся с 9 и имеющий пять цифр (например, 94099), означает, что ягоды получены из органического земледелия. Четырёхзначные коды, начинающиеся с 3 или 4, указывают на стандартное производство с использованием удобрений и пестицидов.

Также обратите внимание на внешний вид клубники. Натуральная, необработанная клубника обычно имеет неправильную форму, меньший размер и более яркий аромат. Она портится быстрее, чем массово произведённые ягоды, которые выглядят идеально, но могут храниться дольше и не имеют выраженного запаха.

Если у вас нет надёжного источника, всегда проверяйте клубнику перед употреблением. Тест с уксусом и пищевой содой занимает всего несколько минут, но может помочь избежать проблем со здоровьем, связанных с употреблением химически обработанных фруктов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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