Как правильно проверить клубнику на наличие химикатов? Откройте для себя простой секретный тест

Клубника — это не только символ лета, но и один из самых популярных и часто опрыскиваемых сезонных фруктов. Исследования показывают, что она регулярно попадает в списки продуктов с высоким содержанием пестицидов. Поэтому важно знать, как проверить, не обработаны ли ягоды химикатами.
Как распознать опрысканную клубнику?
Есть простой способ проверить, не обработана ли клубника химикатами. Для этого вам понадобятся:
Как распознать забрызганную клубнику без ванны?
Если вы покупаете клубнику в магазине, обратите внимание на PLU-код — цифры на этикетке. Код, начинающийся с 9 и имеющий пять цифр (например, 94099), означает, что ягоды получены из органического земледелия. Четырёхзначные коды, начинающиеся с 3 или 4, указывают на стандартное производство с использованием удобрений и пестицидов.
Также обратите внимание на внешний вид клубники. Натуральная, необработанная клубника обычно имеет неправильную форму, меньший размер и более яркий аромат. Она портится быстрее, чем массово произведённые ягоды, которые выглядят идеально, но могут храниться дольше и не имеют выраженного запаха.
Если у вас нет надёжного источника, всегда проверяйте клубнику перед употреблением. Тест с уксусом и пищевой содой занимает всего несколько минут, но может помочь избежать проблем со здоровьем, связанных с употреблением химически обработанных фруктов.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.