Зачем чешские бабушки добавляют молоко в тесто для драников? Узнайте чудо-метод приготовления

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные оладьи — это настоящее сокровище чешской кухни. Для их приготовления нужно всего несколько ингредиентов, а результат — блюдо с чудесным ароматом чеснока и майорана. Для усиления вкуса можно добавить в тесто колбасу.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Золотистые жареные картофельные оладьи — популярное и недорогое блюдо. Их можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин или использовать в качестве гарнира: к капусте, мясу, гуляшу или для заворачивания шницеля. Чешский портал toprecepty.cz рассказал, как сохранить светлый цвет картофеля.

Почему в драники добавляют молоко?

Приготовление картофельного теста — это просто. Вот несколько причин, по которым стоит добавить в него молоко:

Добавление горячего молока помогает сохранить светлый цвет картофеля. Без молока картофель быстро потемнеет.

Чтобы приготовить тесто, сначала натрите картофель на терке, затем слейте лишнюю воду и сразу замените её горячим молоком. Тщательно перемешайте тесто.

Ингредиенты

750 г картофеля

2 яйца

250 мл горячего молока

Шкварки по вкусу

1 столовая ложка майорана

8 зубчиков чеснока

5-6 столовых ложек муки

Соль

Молотый тмин

Молотый перец

Сало для жарки

Процедура приготовления

Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Сразу же залейте картофель горячим молоком. Добавьте в тесто чеснок, специи, яйца и муку. В конце добавьте рубленые шкварки. Тесто должно быть тонким, в отличие от других рецептов драников. Разогрейте сало и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Советы по подаче

Готовые оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Они отлично сочетаются с мясом, капустой, гуляшом и даже могут служить основой для шницеля.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

