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Зачем чешские бабушки добавляют молоко в тесто для драников? Узнайте чудо-метод приготовления

2:07
Еда

Картофельные оладьи — это настоящее сокровище чешской кухни. Для их приготовления нужно всего несколько ингредиентов, а результат — блюдо с чудесным ароматом чеснока и майорана. Для усиления вкуса можно добавить в тесто колбасу.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Золотистые жареные картофельные оладьи — популярное и недорогое блюдо. Их можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин или использовать в качестве гарнира: к капусте, мясу, гуляшу или для заворачивания шницеля. Чешский портал toprecepty.cz рассказал, как сохранить светлый цвет картофеля.

Почему в драники добавляют молоко?

Приготовление картофельного теста — это просто. Вот несколько причин, по которым стоит добавить в него молоко:

  1. Добавление горячего молока помогает сохранить светлый цвет картофеля.
  2. Без молока картофель быстро потемнеет.

Чтобы приготовить тесто, сначала натрите картофель на терке, затем слейте лишнюю воду и сразу замените её горячим молоком. Тщательно перемешайте тесто.

Ингредиенты

  • 750 г картофеля
  • 2 яйца
  • 250 мл горячего молока
  • Шкварки по вкусу
  • 1 столовая ложка майорана
  • 8 зубчиков чеснока
  • 5-6 столовых ложек муки
  • Соль
  • Молотый тмин
  • Молотый перец
  • Сало для жарки

Процедура приготовления

  1. Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Сразу же залейте картофель горячим молоком.
  2. Добавьте в тесто чеснок, специи, яйца и муку.
  3. В конце добавьте рубленые шкварки. Тесто должно быть тонким, в отличие от других рецептов драников.
  4. Разогрейте сало и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Советы по подаче

Готовые оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Они отлично сочетаются с мясом, капустой, гуляшом и даже могут служить основой для шницеля.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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