Зачем чешские бабушки добавляют молоко в тесто для драников? Узнайте чудо-метод приготовления

Картофельные оладьи — это настоящее сокровище чешской кухни. Для их приготовления нужно всего несколько ингредиентов, а результат — блюдо с чудесным ароматом чеснока и майорана. Для усиления вкуса можно добавить в тесто колбасу.
Золотистые жареные картофельные оладьи — популярное и недорогое блюдо. Их можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин или использовать в качестве гарнира: к капусте, мясу, гуляшу или для заворачивания шницеля. Чешский портал toprecepty.cz рассказал, как сохранить светлый цвет картофеля.
Приготовление картофельного теста — это просто. Вот несколько причин, по которым стоит добавить в него молоко:
Чтобы приготовить тесто, сначала натрите картофель на терке, затем слейте лишнюю воду и сразу замените её горячим молоком. Тщательно перемешайте тесто.
Ингредиенты
Процедура приготовления
Советы по подаче
Готовые оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Они отлично сочетаются с мясом, капустой, гуляшом и даже могут служить основой для шницеля.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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