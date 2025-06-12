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Как сделать заправку для салата, чтобы он заиграл новыми красками: секрет простоты и вкуса

Еда

Этот принцип часто применяется на кухне, особенно при приготовлении заправок для салатов. Их задача — объединить измельчённые овощи, мясо или сыр, создавая гармоничный вкус блюда.

Салат с курицей и помидорами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с курицей и помидорами

Независимо от того, готовите ли вы лёгкий салат из свежих листьев, сочный салат из помидоров или огурцов, или знаменитый "Цезарь", заправка играет ключевую роль. При этом не бойтесь экспериментировать и добавлять свои любимые ингредиенты, чтобы придать салату уникальный вкус, советует toprecepty.cz.

Простая заправка для салата

Чтобы приготовить базовую заправку, вам понадобятся ингредиенты, которые создадут кислый, солёный и сладкий вкус:

  • Кислота: уксус (классический, яблочный, винный, бальзамический), лимонный сок или лимонная кислота с водой, а также огуречный рассол.
  • Сладость: сахарная пудра, тростниковый сахар, мёд или кленовый сироп.
  • Соль: классическая соль, гималайская розовая соль, травяная соль или соевый соус.
  • Специи и травы: горчица, свежая или сушёная зелень, песто, арахисовое масло и другие приправы.

Пропорции ингредиентов можно регулировать по своему вкусу. Если вы не уверены, как сочетать продукты, посмотрите видеорецепт, где показано, как приготовить заправку из воды, уксуса, масла, сахара, соли, перца и свежей петрушки.

Кисло-сладкая заправка для салата из помидоров с луком

Этот рецепт идеально подойдёт для салата из свежих помидоров, который станет отличным дополнением к летнему столу.

(На 2-4 крупных помидора и 2 столовые ложки мелко нарезанного лука):

  • 50 мл холодной воды
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса (или красного)
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка измельчённых листьев петрушки
  • Соль и молотый перец по вкусу

Как сделать

  1. Мелко нарежьте листья петрушки.
  2. В большой миске смешайте все ингредиенты, кроме петрушки.
  3. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли.
  4. Добавьте нарезанную петрушку и ещё раз перемешайте.

Заправка готова! Она придаст вашему салату из помидоров и лука яркий вкус и освежающую кислинку.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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