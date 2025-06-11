Невероятный успех: в Ростовской области начали выращивать молодь длиннопалого рака

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

В Ростовской области приступили к выращиванию молоди пресноводного длиннопалого рака, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).

Фото: Openverse by Jäger & Sammler, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Синий рак

Напомним, что в мае 2025 года стало известно об открытии комплекса по выращиванию раков и креветок на базе Научно-экспериментального центра аквакультуры "Взморье". Тогда сообщалось, что специалисты начали разводить австралийского красноклешневого рака и длиннопалого рака, а также запланировали выращивание гигантских креветок Розенберга.

Как сообщает rostovgazeta.ru, сейчас специалисты успешно провели нерест самок длиннопалого рака и получили молодь. Для продолжения эксперимента часть водных обитателей планируется пересадить в специальные выростные пруды.

На фотографиях, опубликованных на сайте, видно, что взрослая особь длиннопалого рака достигает размеров примерно с ладонь человека. Эти членистоногие обитают на обширных территориях, включая Россию и четыре страны Европы.

Уточнения

Ракообра́зные (лат. Crustacea) — крупная парафилетическая группа членистоногих, в настоящее время рассматриваемая в ранге подтипа.

