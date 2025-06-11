Невероятный успех: в Ростовской области начали выращивать молодь длиннопалого рака

В Ростовской области приступили к выращиванию молоди пресноводного длиннопалого рака, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).
Напомним, что в мае 2025 года стало известно об открытии комплекса по выращиванию раков и креветок на базе Научно-экспериментального центра аквакультуры "Взморье". Тогда сообщалось, что специалисты начали разводить австралийского красноклешневого рака и длиннопалого рака, а также запланировали выращивание гигантских креветок Розенберга.
Как сообщает rostovgazeta.ru, сейчас специалисты успешно провели нерест самок длиннопалого рака и получили молодь. Для продолжения эксперимента часть водных обитателей планируется пересадить в специальные выростные пруды.
На фотографиях, опубликованных на сайте, видно, что взрослая особь длиннопалого рака достигает размеров примерно с ладонь человека. Эти членистоногие обитают на обширных территориях, включая Россию и четыре страны Европы.
Ракообра́зные (лат. Crustacea) — крупная парафилетическая группа членистоногих, в настоящее время рассматриваемая в ранге подтипа.
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