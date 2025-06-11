Когда нет времени и настроения: готовим 20-минутный ужин, который спасает в будни

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовится быстро, вкус получается насыщенным, а ингредиенты — простые и доступные. Это идеальное блюдо на будний вечер, особенно если нужно накормить всю семью без лишних хлопот.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макароны

Универсальный рецепт на каждый день

В основе — макароны, брокколи, чеснок, немного специй и пармезан. Всё готовится в одной кастрюле и сковороде, а результат — нежная, сливочная паста с овощной ноткой и приятной остринкой. Отлично подходит и взрослым, и детям. А если добавить немного курицы, получится полноценное белковое блюдо.

Ингредиенты (на 4-6 порций)

Брокколи — 2 крупных головки (около 900 г), нарезанные на соцветия

Макароны (ригатони, пенне, ракушки или любые другие) — 450 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика, нарезанные пластинками

Красный молотый перец — 1/4 ч. л. (по вкусу)

Пармезан — 1/2 стакана, натёртый

Соль — по вкусу

Лимон — по желанию

Как готовить

Шаг 1. Отварить брокколи

В большой кастрюле довести воду до кипения, посолить, добавить брокколи и варить 4-6 минут — до мягкости, но с сохранением яркого цвета. Достать шумовкой и отложить.

Шаг 2. Приготовить чесночное масло

В сковороде разогреть оливковое масло, снять с огня, добавить чеснок и красный перец, дать настояться около минуты.

Шаг 3. Размять брокколи

Добавить брокколи в сковороду с маслом и размять толкушкой или вилкой до состояния густого пюре.

Шаг 4. Отварить пасту

В той же воде, где варилась брокколи, отварить макароны до состояния аль денте. Слить, оставив ½ стакана воды.

Шаг 5. Смешать всё

Добавить готовую пасту в сковороду с брокколи, всыпать тёртый пармезан и немного воды от макарон. Прогреть, помешивая, пока сыр не расплавится, а соус не станет гладким. При необходимости добавить ещё воды. По желанию — капнуть немного лимонного сока.

Полезные советы

Можно добавить готовую курицу или куриное филе, чтобы увеличить количество белка.

Остатки удобно разогревать на сковороде с ложкой воды или бульона.

Цветную капусту можно использовать вместо брокколи — вкус будет мягче.

Блюдо особенно удобно для занятых будней — готовится за 20 минут, а съедается ещё быстрее. А если добавить свежий хлеб или гренки, получится полноценный, сытный ужин без лишней возни.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

