Когда нет времени и настроения: готовим 20-минутный ужин, который спасает в будни

Готовится быстро, вкус получается насыщенным, а ингредиенты — простые и доступные. Это идеальное блюдо на будний вечер, особенно если нужно накормить всю семью без лишних хлопот.
В основе — макароны, брокколи, чеснок, немного специй и пармезан. Всё готовится в одной кастрюле и сковороде, а результат — нежная, сливочная паста с овощной ноткой и приятной остринкой. Отлично подходит и взрослым, и детям. А если добавить немного курицы, получится полноценное белковое блюдо.
Брокколи — 2 крупных головки (около 900 г), нарезанные на соцветия
Макароны (ригатони, пенне, ракушки или любые другие) — 450 г
Оливковое масло — 3 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика, нарезанные пластинками
Красный молотый перец — 1/4 ч. л. (по вкусу)
Пармезан — 1/2 стакана, натёртый
Соль — по вкусу
Лимон — по желанию
В большой кастрюле довести воду до кипения, посолить, добавить брокколи и варить 4-6 минут — до мягкости, но с сохранением яркого цвета. Достать шумовкой и отложить.
В сковороде разогреть оливковое масло, снять с огня, добавить чеснок и красный перец, дать настояться около минуты.
Добавить брокколи в сковороду с маслом и размять толкушкой или вилкой до состояния густого пюре.
В той же воде, где варилась брокколи, отварить макароны до состояния аль денте. Слить, оставив ½ стакана воды.
Добавить готовую пасту в сковороду с брокколи, всыпать тёртый пармезан и немного воды от макарон. Прогреть, помешивая, пока сыр не расплавится, а соус не станет гладким. При необходимости добавить ещё воды. По желанию — капнуть немного лимонного сока.
Можно добавить готовую курицу или куриное филе, чтобы увеличить количество белка.
Остатки удобно разогревать на сковороде с ложкой воды или бульона.
Цветную капусту можно использовать вместо брокколи — вкус будет мягче.
Блюдо особенно удобно для занятых будней — готовится за 20 минут, а съедается ещё быстрее. А если добавить свежий хлеб или гренки, получится полноценный, сытный ужин без лишней возни.
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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