Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой дозор: Россия бьет рекорды борьбы с киберпреступностью
ВБД недоступно: тысячи ветеранов остались без выплат и льгот
Алкоголь портит атмосферу: Виктория Дайнеко объявила бойкот спиртному после замужества
Идеальный маникюр без мастера: 5 простых шагов к совершенству в домашних условиях
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации
Экономический переворот: назван действенный приём Центробанка для борьбы с инфляцией
Похоронное молчание: реальные потери Киева в борьбе против России
Черепаха не такая простая: она может мстить, ревновать и сбегать
Внутренние демоны Анфисы Чеховой: телеведущая поделилась личной историей борьбы

Когда нет времени и настроения: готовим 20-минутный ужин, который спасает в будни

2:47
Еда

Готовится быстро, вкус получается насыщенным, а ингредиенты — простые и доступные. Это идеальное блюдо на будний вечер, особенно если нужно накормить всю семью без лишних хлопот.

Макароны
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Универсальный рецепт на каждый день

В основе — макароны, брокколи, чеснок, немного специй и пармезан. Всё готовится в одной кастрюле и сковороде, а результат — нежная, сливочная паста с овощной ноткой и приятной остринкой. Отлично подходит и взрослым, и детям. А если добавить немного курицы, получится полноценное белковое блюдо.

Ингредиенты (на 4-6 порций)

  • Брокколи — 2 крупных головки (около 900 г), нарезанные на соцветия

  • Макароны (ригатони, пенне, ракушки или любые другие) — 450 г

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика, нарезанные пластинками

  • Красный молотый перец — 1/4 ч. л. (по вкусу)

  • Пармезан — 1/2 стакана, натёртый

  • Соль — по вкусу

  • Лимон — по желанию

Как готовить

Шаг 1. Отварить брокколи

В большой кастрюле довести воду до кипения, посолить, добавить брокколи и варить 4-6 минут — до мягкости, но с сохранением яркого цвета. Достать шумовкой и отложить.

Шаг 2. Приготовить чесночное масло

В сковороде разогреть оливковое масло, снять с огня, добавить чеснок и красный перец, дать настояться около минуты.

Шаг 3. Размять брокколи

Добавить брокколи в сковороду с маслом и размять толкушкой или вилкой до состояния густого пюре.

Шаг 4. Отварить пасту

В той же воде, где варилась брокколи, отварить макароны до состояния аль денте. Слить, оставив &frac12 стакана воды.

Шаг 5. Смешать всё

Добавить готовую пасту в сковороду с брокколи, всыпать тёртый пармезан и немного воды от макарон. Прогреть, помешивая, пока сыр не расплавится, а соус не станет гладким. При необходимости добавить ещё воды. По желанию — капнуть немного лимонного сока.

Полезные советы

  • Можно добавить готовую курицу или куриное филе, чтобы увеличить количество белка.

  • Остатки удобно разогревать на сковороде с ложкой воды или бульона.

  • Цветную капусту можно использовать вместо брокколи — вкус будет мягче.

Блюдо особенно удобно для занятых будней — готовится за 20 минут, а съедается ещё быстрее. А если добавить свежий хлеб или гренки, получится полноценный, сытный ужин без лишней возни.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Цифровой дозор: Россия бьет рекорды борьбы с киберпреступностью
ВБД недоступно: тысячи ветеранов остались без выплат и льгот
Алкоголь портит атмосферу: Виктория Дайнеко объявила бойкот спиртному после замужества
Идеальный маникюр без мастера: 5 простых шагов к совершенству в домашних условиях
Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации
Экономический переворот: назван действенный приём Центробанка для борьбы с инфляцией
Похоронное молчание: реальные потери Киева в борьбе против России
Черепаха не такая простая: она может мстить, ревновать и сбегать
Внутренние демоны Анфисы Чеховой: телеведущая поделилась личной историей борьбы
Мышечная память существует: как вернуться в форму в 2 раза быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.