Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение на сцену: Jah Khalib анонсировал московские концерты после заявлений о любви к Украине
Волосы засияют, как в рекламе: вот простой домашний секрет, о котором молчат стилисты
Тайная заявка из-за океана: американцы решились на участие в Интервидении
Зелёный остров захватил внимание шведов: что делают пляжи в центре Стокгольма
Как скрыть кривые углы без штукатурки и нервов — решение под рукой
Выбор питомца может изменить вашу жизнь — но только если учесть одну вещь
Цены на грузоперевозки растут: кто виноват и что делать
Как сохранить молодость на долгие годы: напиток, который сохраняет здоровье и энергию
Где купить, где продать: названы регионы с максимальной выгодой от перепродажи авто

Соус, который спасает любую курицу: готовится за 2 минуты, а на вкус — как из кафе

2:33
Еда

Этот соус готовится всего за пару минут, но способен превратить обычное филе в полноценное блюдо с ресторанным вкусом. Идеален как для ужина, так и для лёгкого обеда с собой.

сырая куриная грудка
Фото: freepik
сырая куриная грудка

Аромат, который запоминается

Простой тёплый соус на основе зелёного лука, имбиря и масла добавляет мясу яркости и свежести. Это классическое кантонское сочетание давно известно своим насыщенным вкусом и универсальностью. Им можно поливать не только курицу, но и рис, лапшу или даже использовать как заправку для салатов.

Почему стоит попробовать

  • Минимум продуктов — максимум вкуса

  • Быстрая сборка — за 10 минут

  • Подходит и для холодной подачи — особенно летом

Этот рецепт не требует долгой готовки или редких ингредиентов, а результат стабильно вкусный.

Что понадобится (на 2 порции)

  • Куриное филе-гриль — 2 шт. (примерно 200-250 г)

  • Имбирь — 1 кусочек (примерно 4 см), очищенный и мелко нарезанный

  • Зелёный лук — 3 пера, мелко нарезанных

  • Растительное масло без запаха — 60 мл (&frac14 стакана)

  • Соль — 1/2 ч. л. (или по вкусу)

Как приготовить

Шаг 1. Сделайте соус

В небольшой миске соедините измельчённый имбирь, зелёный лук и соль. Добавьте масло и перемешайте. Попробуйте на вкус — при необходимости досолите.

Шаг 2. Подготовьте курицу

Филе можно использовать уже готовое (из гриля, духовки или су-вид). Нарежьте его полосками или ломтиками.

Шаг 3. Сборка

Выложите курицу на тарелку и щедро полейте тёплым соусом. Можно подавать сразу или дать постоять в холодильнике 30-60 минут, чтобы мясо лучше пропиталось вкусами.

Полезные советы

  • Отлично сочетается с жасминовым рисом или отварными овощами.

  • Соус можно хранить в холодильнике до 2 дней в закрытой банке.

  • Блюдо вкусно и в тёплом, и в холодном виде — особенно освежает в жару.

  • Если филе осталось после ужина — это отличный вариант для ланч-бокса на следующий день.

Подача с жасминовым рисом и маринованными овощами сделает блюдо ещё вкуснее и сбалансированнее. А если остался соус — не спешите выбрасывать: он прекрасно подойдёт к лапше или отварным яйцам.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Эта вещь исчезала из моды трижды — и всё равно стала главным трендом лета
Таксисты всё знают: как их двигатели выхаживают по полмиллиона — секрет в одной привычке
Платят здоровьем за аплодисменты: Дима Билан раскрыл правду о жизни звёзд
Красота-а-а-а!: Алла Пугачёва удивила соцсети реакцией на фото Орбакайте с внучкой
Собака или кошка могут сделать для вашего здоровья больше, чем вы думаете
Невидимая война на рисовых полях: как импорт захватывает Японию
Охлаждает лучше кондиционера: летний десерт из 4 ингредиентов, который полюбит вся семья
Цветёт пышно, а ягод нет? У вишни свои счёты — и вот за что она мстит
Путешествие без авто: как доехать до парка Астерикс на общественном транспорте
Опасность трудоголизма: мозг адаптируется… но в очень худую сторону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.