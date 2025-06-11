Соус, который спасает любую курицу: готовится за 2 минуты, а на вкус — как из кафе

Этот соус готовится всего за пару минут, но способен превратить обычное филе в полноценное блюдо с ресторанным вкусом. Идеален как для ужина, так и для лёгкого обеда с собой.
Простой тёплый соус на основе зелёного лука, имбиря и масла добавляет мясу яркости и свежести. Это классическое кантонское сочетание давно известно своим насыщенным вкусом и универсальностью. Им можно поливать не только курицу, но и рис, лапшу или даже использовать как заправку для салатов.
Минимум продуктов — максимум вкуса
Быстрая сборка — за 10 минут
Подходит и для холодной подачи — особенно летом
Этот рецепт не требует долгой готовки или редких ингредиентов, а результат стабильно вкусный.
Куриное филе-гриль — 2 шт. (примерно 200-250 г)
Имбирь — 1 кусочек (примерно 4 см), очищенный и мелко нарезанный
Зелёный лук — 3 пера, мелко нарезанных
Растительное масло без запаха — 60 мл (¼ стакана)
Соль — 1/2 ч. л. (или по вкусу)
В небольшой миске соедините измельчённый имбирь, зелёный лук и соль. Добавьте масло и перемешайте. Попробуйте на вкус — при необходимости досолите.
Филе можно использовать уже готовое (из гриля, духовки или су-вид). Нарежьте его полосками или ломтиками.
Выложите курицу на тарелку и щедро полейте тёплым соусом. Можно подавать сразу или дать постоять в холодильнике 30-60 минут, чтобы мясо лучше пропиталось вкусами.
Отлично сочетается с жасминовым рисом или отварными овощами.
Соус можно хранить в холодильнике до 2 дней в закрытой банке.
Блюдо вкусно и в тёплом, и в холодном виде — особенно освежает в жару.
Если филе осталось после ужина — это отличный вариант для ланч-бокса на следующий день.
Подача с жасминовым рисом и маринованными овощами сделает блюдо ещё вкуснее и сбалансированнее. А если остался соус — не спешите выбрасывать: он прекрасно подойдёт к лапше или отварным яйцам.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.