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Охлаждает лучше кондиционера: летний десерт из 4 ингредиентов, который полюбит вся семья

2:27
Еда

Такой десерт станет настоящей находкой в жару — не нужно включать духовку, а вкус и внешний вид легко тянут на кафе-ресторан. Отличный вариант для семейного ужина или летней вечеринки.

Пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог

Идея, проверенная временем

Сочетание печенья и взбитых сливок — простое и гениальное. В России оно давно знакомо под названиями вроде "песочного торта без выпечки" или "ледяного пирога". Главное преимущество — быстрота приготовления и минимум усилий. Такой десерт можно собрать за несколько минут, убрать в морозилку, а перед подачей просто дать немного оттаять.

Что понадобится

Для классического варианта используйте:

  • Печенье "Карамельное" — 200-250 г

  • Мороженое (лучше шоколадное, карамельное или пломбир) — 500 г

  • Взбитые сливки (можно взять готовые или взбить 33%-ные) — 300 мл

  • Немного молотого кофе — по желанию, для аромата

Также подготовьте прямоугольную форму (можно использовать форму для кекса), пищевую плёнку и немного терпения — десерт должен хорошо застыть.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте основу

Форму для кекса или хлеба застелите двумя слоями пищевой плёнки, чтобы потом было удобно извлекать десерт.

Шаг 2. Размягчите мороженое

Выньте мороженое из морозилки и оставьте его в холодильнике на 20-30 минут. Оно должно стать мягким, но не растаявшим.

Шаг 3. Соберите слои

На дно формы выложите слой печенья. Сверху распределите половину мороженого, затем — слой взбитых сливок. Повторите слои: печенье, мороженое, сливки. Последним должен быть слой печенья.

Шаг 4. Уберите в морозилку

Накройте форму плёнкой и уберите в морозильную камеру минимум на 4-6 часов, а лучше — на ночь.

Шаг 5. Подача

Перед подачей достаньте форму, опустите дно в тёплую воду на 1-2 минуты и аккуратно переверните торт на блюдо. Украсьте по желанию — ягодами, мятой или шоколадом.

Такой торт хорошо сочетается с ягодами, мятой или тёртым шоколадом. А главное — готовится буквально за 10 минут, а выглядит как настоящее лакомство из кафе.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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