Охлаждает лучше кондиционера: летний десерт из 4 ингредиентов, который полюбит вся семья

Такой десерт станет настоящей находкой в жару — не нужно включать духовку, а вкус и внешний вид легко тянут на кафе-ресторан. Отличный вариант для семейного ужина или летней вечеринки.
Сочетание печенья и взбитых сливок — простое и гениальное. В России оно давно знакомо под названиями вроде "песочного торта без выпечки" или "ледяного пирога". Главное преимущество — быстрота приготовления и минимум усилий. Такой десерт можно собрать за несколько минут, убрать в морозилку, а перед подачей просто дать немного оттаять.
Для классического варианта используйте:
Печенье "Карамельное" — 200-250 г
Мороженое (лучше шоколадное, карамельное или пломбир) — 500 г
Взбитые сливки (можно взять готовые или взбить 33%-ные) — 300 мл
Немного молотого кофе — по желанию, для аромата
Также подготовьте прямоугольную форму (можно использовать форму для кекса), пищевую плёнку и немного терпения — десерт должен хорошо застыть.
Форму для кекса или хлеба застелите двумя слоями пищевой плёнки, чтобы потом было удобно извлекать десерт.
Выньте мороженое из морозилки и оставьте его в холодильнике на 20-30 минут. Оно должно стать мягким, но не растаявшим.
На дно формы выложите слой печенья. Сверху распределите половину мороженого, затем — слой взбитых сливок. Повторите слои: печенье, мороженое, сливки. Последним должен быть слой печенья.
Накройте форму плёнкой и уберите в морозильную камеру минимум на 4-6 часов, а лучше — на ночь.
Перед подачей достаньте форму, опустите дно в тёплую воду на 1-2 минуты и аккуратно переверните торт на блюдо. Украсьте по желанию — ягодами, мятой или шоколадом.
Такой торт хорошо сочетается с ягодами, мятой или тёртым шоколадом. А главное — готовится буквально за 10 минут, а выглядит как настоящее лакомство из кафе.
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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