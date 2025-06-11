Запеканка с сосисками, которая всегда выручает: быстро, сытно и все просят добавки

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете сытный ужин, который понравится всей семье? Эта картофельная запеканка — то, что нужно! Вкусная, аппетитная и простая в приготовлении, она особенно понравится детям. А ещё её удобно разогревать, подавать с соусами или овощами — универсальное блюдо на каждый день.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain картофельная запеканка

Ингредиенты (на 8 порций)

Картофель — 1 кг

Сосиски — 6 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Яйца — 3 шт.

Соль и перец — по вкусу

Сливочное масло — 1 ст. л. (для формы)

Панировочные сухари — 2 ст. л. (для формы)

Как приготовить

1. Отварите картофель

Очистите, вымойте и отварите картошку до мягкости. Готовность проверяйте ножом — он должен легко входить.

2. Приготовьте пюре

Слейте воду и разомните картофель в пюре. Добавьте соль, перец. Дайте немного остыть.

3. Добавьте яйца

В слегка остывшее пюре вбейте яйца и хорошо перемешайте.

4. Подготовьте сыр и сосиски

Сыр натрите на тёрке, сосиски нарежьте кружочками.

5. Подготовьте форму

Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями.

6. Соберите запеканку

Выложите картофельное пюре в форму, посыпьте сыром, сверху разложите сосиски, слегка вдавив их в сыр.

7. Выпекайте

Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку на 20-30 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

8. Подача

Подавайте горячей, с овощным салатом или любимыми маринованными закусками.

Советы

Сосиски лучше брать высокого качества — это улучшит вкус блюда.

Если используете силиконовую форму, масло не нужно. Металлическую или керамическую — лучше смазать.

Яйца перед использованием обязательно промойте — это важно для безопасности.

Такое блюдо отлично подойдёт не только для семейного ужина, но и для уютного обеда на следующий день — просто разогрейте, и оно снова будет как свежее. А если добавить сверху немного зелени — получится настоящая домашняя классика.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

