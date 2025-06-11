Запеканка с сосисками, которая всегда выручает: быстро, сытно и все просят добавки

Ищете сытный ужин, который понравится всей семье? Эта картофельная запеканка — то, что нужно! Вкусная, аппетитная и простая в приготовлении, она особенно понравится детям. А ещё её удобно разогревать, подавать с соусами или овощами — универсальное блюдо на каждый день.
Картофель — 1 кг
Сосиски — 6 шт.
Твёрдый сыр — 150 г
Яйца — 3 шт.
Соль и перец — по вкусу
Сливочное масло — 1 ст. л. (для формы)
Панировочные сухари — 2 ст. л. (для формы)
Очистите, вымойте и отварите картошку до мягкости. Готовность проверяйте ножом — он должен легко входить.
Слейте воду и разомните картофель в пюре. Добавьте соль, перец. Дайте немного остыть.
В слегка остывшее пюре вбейте яйца и хорошо перемешайте.
Сыр натрите на тёрке, сосиски нарежьте кружочками.
Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями.
Выложите картофельное пюре в форму, посыпьте сыром, сверху разложите сосиски, слегка вдавив их в сыр.
Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку на 20-30 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.
Подавайте горячей, с овощным салатом или любимыми маринованными закусками.
Сосиски лучше брать высокого качества — это улучшит вкус блюда.
Если используете силиконовую форму, масло не нужно. Металлическую или керамическую — лучше смазать.
Яйца перед использованием обязательно промойте — это важно для безопасности.
Такое блюдо отлично подойдёт не только для семейного ужина, но и для уютного обеда на следующий день — просто разогрейте, и оно снова будет как свежее. А если добавить сверху немного зелени — получится настоящая домашняя классика.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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