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Драники для настоящего аппетита: с ветчиной, сыром и зеленью

1:39
Еда

Если обычные картофельные драники вам уже приелись, пора удивлять! Добавьте в них копченый сыр, ветчину и ароматную зелень — получится сытное и ароматное блюдо, которое оценят и мужчины, и дети. Особенно вкусно подавать их со сметаной, пока ещё горячие, но и в холодном виде они не теряют своего шарма.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Что потребуется на 4 порции:

  • картофель — 700 г

  • крупная луковица — 1 шт.

  • яйцо — 1 шт.

  • мука — 2 ст. л.

  • копченый сыр — 100 г

  • ветчина — 100 г

  • зелень (укроп и петрушка) — 1 ст. л.

  • щепотка тимьяна

  • соль — по вкусу

  • масло растительное — 4 ст. л.

Как готовить:

  1. Подготовка. Лук очистите и мелко нарежьте. Ветчину и сыр порежьте мелкими кубиками. Картофель натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишнюю влагу через дуршлаг.

  2. Замешиваем. В глубокой миске соедините тёртый картофель, яйцо, муку, лук, ветчину, сыр и зелень. Посолите, приправьте тимьяном. Перемешайте всё до однородности.

  3. Жарим. Разогрейте немного масла в сковороде. Выложите ложкой небольшие порции теста и обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты, пока не появится румяная корочка. Обжаривайте порционно, при необходимости добавляя масло.

Подавайте драники со сметаной, йогуртовым соусом или просто зеленью — получится вкусно, сытно и по-домашнему.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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