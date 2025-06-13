Драники для настоящего аппетита: с ветчиной, сыром и зеленью

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычные картофельные драники вам уже приелись, пора удивлять! Добавьте в них копченый сыр, ветчину и ароматную зелень — получится сытное и ароматное блюдо, которое оценят и мужчины, и дети. Особенно вкусно подавать их со сметаной, пока ещё горячие, но и в холодном виде они не теряют своего шарма.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Что потребуется на 4 порции:

картофель — 700 г

крупная луковица — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 2 ст. л.

копченый сыр — 100 г

ветчина — 100 г

зелень (укроп и петрушка) — 1 ст. л.

щепотка тимьяна

соль — по вкусу

масло растительное — 4 ст. л.

Как готовить:

Подготовка. Лук очистите и мелко нарежьте. Ветчину и сыр порежьте мелкими кубиками. Картофель натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишнюю влагу через дуршлаг. Замешиваем. В глубокой миске соедините тёртый картофель, яйцо, муку, лук, ветчину, сыр и зелень. Посолите, приправьте тимьяном. Перемешайте всё до однородности. Жарим. Разогрейте немного масла в сковороде. Выложите ложкой небольшие порции теста и обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты, пока не появится румяная корочка. Обжаривайте порционно, при необходимости добавляя масло.

Подавайте драники со сметаной, йогуртовым соусом или просто зеленью — получится вкусно, сытно и по-домашнему.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

