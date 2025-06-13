Блинный салат с колбасой — так вкусно, что жалко делиться

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинный салат с колбасой, огурцом и кукурузой — тот случай, когда простые ингредиенты неожиданно превращаются в нечто особенное. Здесь вместо картофеля — яичные блины, вместо тяжёлой заправки — пикантный йогуртовый соус, а текстуры радуют в каждом укусе.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с ветчиной и перцем

Готовим блины

Начните с яичных блинчиков: взбейте 4 яйца с 2 ст. л. молока и щепоткой соли. Обжаривайте тонкие блины на смазанной сковороде до золотистого цвета. Остудите их, а затем нарежьте тонкой соломкой.

Подготовьте ингредиенты

Колбасу (сервелат или аналог) нарежьте кубиками.

Огурец — соломкой.

Кукурузу сцедите через сито.

Укроп мелко порубите.

Заправка — без майонеза, но с изюминкой

В отдельной миске смешайте 100 г греческого йогурта с 1 ч. л. дижонской горчицы, добавьте соль и перец по вкусу. Для лёгкой кислинки можно влить немного лимонного сока. Соус должен получиться густым и ароматным.

Смешиваем

В салатник выложите все нарезанные ингредиенты и половину заправки. Перемешайте аккуратно, чтобы не превратить салат в кашу. Затем добавьте оставшуюся часть соуса и ещё раз перемешайте. Важно: консистенция должна быть сочной, но без жидкости на дне.

Охлаждение и подача

Накройте блюдо и уберите в холодильник на полчаса — пусть всё пропитается. Перед подачей украсьте зеленью. Хотите усилить вкус? Добавьте немного чеснока.

Салат подойдёт и к ужину, и к приходу гостей — сытно, красиво и без тяжести.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

