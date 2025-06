Цифра на весах решает всё: когда и где взвешиваться, чтобы не обманывать себя

Кажется, всё просто: встал — посмотрел — ушёл. Но от того, как вы это делаете, зависит, увидите ли вы настоящий результат. А значит — и дойдёте ли до цели.

Когда и как вставать на весы

Эксперты Роскачества рекомендуют:

Лучшее время — утро, сразу после пробуждения и посещения туалета, до завтрака и даже до первого стакана воды.

Без одежды, на твёрдой и ровной поверхности. Весы на ковре могут исказить показания.

Не прыгайте и не вставайте резко — важно равномерно распределить вес.

Полученное значение стоит записывать — в блокнот, заметки или специальное приложение.

Что говорят исследования

По данным Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics:

Те, кто взвешивался ежедневно, в среднем теряли на 13 кг больше, чем те, кто делал это от случая к случаю.

Они чаще отказывались от вечерних перекусов, а также двигались не менее 30 минут в день.

Другое исследование показало:

Те, кто следил за весом 2 года подряд, реже возвращали сброшенные килограммы.

Цифры на весах стали их мотивацией — прямым напоминанием о цели.

Кажется, всё просто. Но эта простая привычка — как дисциплина в миниатюре. Один шаг утром, и мотивация работает до ночи.

