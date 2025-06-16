Цифра на весах решает всё: когда и где взвешиваться, чтобы не обманывать себя

Кажется, всё просто: встал — посмотрел — ушёл. Но от того, как вы это делаете, зависит, увидите ли вы настоящий результат. А значит — и дойдёте ли до цели.
Эксперты Роскачества рекомендуют:
Лучшее время — утро, сразу после пробуждения и посещения туалета, до завтрака и даже до первого стакана воды.
Без одежды, на твёрдой и ровной поверхности. Весы на ковре могут исказить показания.
Не прыгайте и не вставайте резко — важно равномерно распределить вес.
Полученное значение стоит записывать — в блокнот, заметки или специальное приложение.
По данным Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics:
Те, кто взвешивался ежедневно, в среднем теряли на 13 кг больше, чем те, кто делал это от случая к случаю.
Они чаще отказывались от вечерних перекусов, а также двигались не менее 30 минут в день.
Другое исследование показало:
Те, кто следил за весом 2 года подряд, реже возвращали сброшенные килограммы.
Цифры на весах стали их мотивацией — прямым напоминанием о цели.
Кажется, всё просто. Но эта простая привычка — как дисциплина в миниатюре. Один шаг утром, и мотивация работает до ночи.
Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести. Вес тела может быть определён как через сравнение с весом эталонной массы (как в рычажных весах), так и через измерение этой силы через другие физические величины.
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