Налей это — и гости останутся на ночь: лучшие летние коктейли с квасом, арбузом и сорбетом

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Лето зовёт — и звенят бокалы! Пора запасаться льдом, звать друзей и творить освежающие коктейльные чудеса прямо дома. Мы собрали топ-10 летних алкогольных коктейлей — привычные вкусы в новом исполнении, с лайфхаками и неожиданными ингредиентами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Три алкогольных коктейля

Арбузный "Дайкири" с кайенским перцем

Классика с летним акцентом: арбуз вместо клубники и лёгкая остринка. Всё, что нужно: ром, апельсиновый ликер, сок лайма, сироп, немного арбуза и щепотка кайенского перца. Просто разомните мякоть, встряхните в шейкере — и готово!

"Ягодный взрыв" на квасе

Квас и ром? Почему бы и нет! Ягоды, ликер, клубничный сироп и белый квас создают невероятно насыщенный и свежий микс. Плюс — можно использовать любые ягоды, даже замороженные.

"Квас-айленд" — Лонг-Айленд на славянский манер

Вся палитра барной классики: ром, джин, водка, текила — плюс цитрусовые соки и квас, который сглаживает "удар" алкоголя и добавляет газированную лёгкость.

"Мохито" с персиком и базиликом

Твист на знакомый вкус: вместо мяты — базилик, вместо лайма — сочный персик и немного голубики. Сладкий, бодрящий и чуть неожиданно пряный.

Пунш с аперолем, джином и клубникой

Кувшин для всей компании! Джин, три вида сока, апероль и клубника создают ароматный летний пунш. Хотите полегче? Замените джин на игристое.

"Баунти-мартини" — тропики на водке

Сливочно-кокосовый коктейль с клубникой, ликёрами и гренадином. Густой, сладкий и очень мягкий, несмотря на водочную основу.

"Солнечная сторона" с чили и манго

Ледяной ром, манговый сок и перчик чили — взрыв вкусов и настоящая летняя экзотика. Подаётся с тоником в высоком стакане и с настроением.

"Лимончелло санрайз" — мягкий вариант слоеного коктейля

Яркий градиент и никакой текилы: лимончелло, апельсиновый сок и гренадин — вкусно, солнечно и с итальянским акцентом.

Клубничная "Маргарита"

Любимый мексиканский коктейль в формате десерта: клубника, сок, текила, ликер и много льда. Блендер решает всё за пару секунд.

"Пина колада" с ананасовым сорбетом

Ананасовый сорбет, кокос, ром и спрайт — изысканный тропический коктейль для терпеливых: сначала сорбет, потом магия.

Уточнения

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого. Иногда шербет замораживают не полностью и употребляют его в качестве холодного напитка. В этом случае его часто подают между сменой блюд. Полностью замороженный шербет служит десертом и подаётся, как и мороженое, в креманках.

