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Революция на кухне за 5 секунд: гениальный лайфхак для быстрого очищения болгарского перца

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Еда

Блогер Трейс Александр, у которого 2,4 миллиона подписчиков, в одном из своих видео показал, как правильно нарезать болгарский перец, чтобы избавиться от семечек раз и навсегда.

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

Секрет прост:

  1. Сначала отрежьте верхушку и низ перца.

  2. Затем сделайте вертикальный надрез сбоку.

  3. Разверните перец — и семена вместе с внутренней частью удаляются одним движением руки.

Как хранить перец после

Если осталась половинка — не спешите её мыть!

Главное правило хранения:

  • Не мойте овощ перед тем, как убрать в холодильник.

  • Целый перец может храниться до 2 недель.

  • Нарезанный — около 5 дней.

Этот лайфхак не только делает готовку проще, но и помогает сохранить продукт дольше.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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