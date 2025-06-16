Революция на кухне за 5 секунд: гениальный лайфхак для быстрого очищения болгарского перца

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Блогер Трейс Александр, у которого 2,4 миллиона подписчиков, в одном из своих видео показал, как правильно нарезать болгарский перец, чтобы избавиться от семечек раз и навсегда.

Фото: Freepik by wirestock Сладкий перец

Секрет прост:

Сначала отрежьте верхушку и низ перца. Затем сделайте вертикальный надрез сбоку. Разверните перец — и семена вместе с внутренней частью удаляются одним движением руки.

Как хранить перец после

Если осталась половинка — не спешите её мыть!

Главное правило хранения:

Не мойте овощ перед тем, как убрать в холодильник.

Целый перец может храниться до 2 недель.

Нарезанный — около 5 дней.

Этот лайфхак не только делает готовку проще, но и помогает сохранить продукт дольше.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

