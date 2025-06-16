Революция на кухне за 5 секунд: гениальный лайфхак для быстрого очищения болгарского перца

Блогер Трейс Александр, у которого 2,4 миллиона подписчиков, в одном из своих видео показал, как правильно нарезать болгарский перец, чтобы избавиться от семечек раз и навсегда.
Секрет прост:
Сначала отрежьте верхушку и низ перца.
Затем сделайте вертикальный надрез сбоку.
Разверните перец — и семена вместе с внутренней частью удаляются одним движением руки.
Если осталась половинка — не спешите её мыть!
Главное правило хранения:
Не мойте овощ перед тем, как убрать в холодильник.
Целый перец может храниться до 2 недель.
Нарезанный — около 5 дней.
Этот лайфхак не только делает готовку проще, но и помогает сохранить продукт дольше.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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