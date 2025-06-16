Сладкая ловушка для фитнес-любителей: чем опасны протеиновые батончики без контроля

Могут ли любимые протеиновые батончики обернуться нагрузкой на ваш организм? Спортивные сладости стали символом ЗОЖ, но избыточный белок — не всегда полезно.
Спортивное питание призвано дать организму достаточный "строительный материал" — белок, необходимый для роста мышц. Врач-анестезиолог Михаил Куцый отмечает: основной эффект батончиков и добавок — это именно восполнение белкового дефицита.
Резкое увеличение потребления белка может перегрузить обменные органы:
Печень вынуждена перерабатывать избыток аминокислот;
Почки активнее выводят продукты распада, что чревато повышенной нагрузкой.
"Если вы решили серьезно заняться спортом, увеличить физическую нагрузку или придерживаться высокопротеиновой диеты, я рекомендую предварительно оценить биохимические показатели организма", — добавил врач в бесед.
Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом:
Возможны обострения язв и гастрита;
Нарушения пищеварения усиливаются на фоне жирных и концентрированных смесей.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.
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