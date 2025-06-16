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Сладкая ловушка для фитнес-любителей: чем опасны протеиновые батончики без контроля

1:15
Еда

Могут ли любимые протеиновые батончики обернуться нагрузкой на ваш организм? Спортивные сладости стали символом ЗОЖ, но избыточный белок — не всегда полезно.

протеиновые батончики
Фото: freepik
протеиновые батончики

Зачем мы глотаем батончики

Спортивное питание призвано дать организму достаточный "строительный материал" — белок, необходимый для роста мышц. Врач-анестезиолог Михаил Куцый отмечает: основной эффект батончиков и добавок — это именно восполнение белкового дефицита.

Когда пользу заменяет вред

Резкое увеличение потребления белка может перегрузить обменные органы:

  • Печень вынуждена перерабатывать избыток аминокислот;

  • Почки активнее выводят продукты распада, что чревато повышенной нагрузкой.

"Если вы решили серьезно заняться спортом, увеличить физическую нагрузку или придерживаться высокопротеиновой диеты, я рекомендую предварительно оценить биохимические показатели организма", — добавил врач в бесед.

Кому стоит быть осторожнее

Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом:

  • Возможны обострения язв и гастрита;

  • Нарушения пищеварения усиливаются на фоне жирных и концентрированных смесей.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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