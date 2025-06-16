Хруст снаружи, нежность внутри: рецепт идеальных котлет из минтая без заморочек

Вы бы поверили, что из бюджетного минтая можно приготовить котлеты ресторанного уровня? Всё дело в нескольких хитростях, которые превращают простое филе в по-настоящему нежный и сочный фарш.
500 г филе минтая
1 яйцо
2 ст. л. манной крупы
1 средняя луковица
2 зубчика чеснока
Соль и чёрный перец по вкусу
(По желанию) панировочные сухари
Растительное масло для жарки
Если филе заморожено, дайте ему полностью оттаять.
Пропустите рыбу через мясорубку или измельчите в блендере.
Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте к рыбному фаршу вместе с яйцом и манкой.
Щедро приправьте солью и перцем, тщательно вымесите.
Оставьте массу на 15 минут — манка разбухнет, и котлеты получатся ещё более воздушными.
Сформируйте аккуратные котлеты.
При желании обваляйте их в панировке — для хрустящей корочки.
Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяного цвета.
Если хотите сделать блюдо менее калорийным, выложите котлеты на противень и запекайте при 180 °C около 20–25 минут.
Теперь ваши рыбные котлеты из минтая будут нежнее любых мясных: главный секрет — дать фаршу «отдохнуть», чтобы манка раскрыла всю свою силу.
Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.
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