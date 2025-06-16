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Хруст снаружи, нежность внутри: рецепт идеальных котлет из минтая без заморочек

Еда

Вы бы поверили, что из бюджетного минтая можно приготовить котлеты ресторанного уровня? Всё дело в нескольких хитростях, которые превращают простое филе в по-настоящему нежный и сочный фарш.

рыбные котлеты
Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыбные котлеты

Что понадобится

  1. 500 г филе минтая

  2. 1 яйцо

  3. 2 ст. л. манной крупы

  4. 1 средняя луковица

  5. 2 зубчика чеснока

  6. Соль и чёрный перец по вкусу

  7. (По желанию) панировочные сухари

  8. Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Если филе заморожено, дайте ему полностью оттаять.

  2. Пропустите рыбу через мясорубку или измельчите в блендере.

  3. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте к рыбному фаршу вместе с яйцом и манкой.

  4. Щедро приправьте солью и перцем, тщательно вымесите.

  5. Оставьте массу на 15 минут — манка разбухнет, и котлеты получатся ещё более воздушными.

Формовка и обжарка

  • Сформируйте аккуратные котлеты.

  • При желании обваляйте их в панировке — для хрустящей корочки.

  • Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяного цвета.

Запечённый вариант

Если хотите сделать блюдо менее калорийным, выложите котлеты на противень и запекайте при 180 °C около 20–25 минут.

Теперь ваши рыбные котлеты из минтая будут нежнее любых мясных: главный секрет — дать фаршу «отдохнуть», чтобы манка раскрыла всю свою силу.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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