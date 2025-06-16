Хруст снаружи, нежность внутри: рецепт идеальных котлет из минтая без заморочек

Вы бы поверили, что из бюджетного минтая можно приготовить котлеты ресторанного уровня? Всё дело в нескольких хитростях, которые превращают простое филе в по-настоящему нежный и сочный фарш.

Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыбные котлеты

Что понадобится

500 г филе минтая 1 яйцо 2 ст. л. манной крупы 1 средняя луковица 2 зубчика чеснока Соль и чёрный перец по вкусу (По желанию) панировочные сухари Растительное масло для жарки

Приготовление

Если филе заморожено, дайте ему полностью оттаять. Пропустите рыбу через мясорубку или измельчите в блендере. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте к рыбному фаршу вместе с яйцом и манкой. Щедро приправьте солью и перцем, тщательно вымесите. Оставьте массу на 15 минут — манка разбухнет, и котлеты получатся ещё более воздушными.

Формовка и обжарка

Сформируйте аккуратные котлеты.

При желании обваляйте их в панировке — для хрустящей корочки.

Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяного цвета.

Запечённый вариант

Если хотите сделать блюдо менее калорийным, выложите котлеты на противень и запекайте при 180 °C около 20–25 минут.

Теперь ваши рыбные котлеты из минтая будут нежнее любых мясных: главный секрет — дать фаршу «отдохнуть», чтобы манка раскрыла всю свою силу.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.

