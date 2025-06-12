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Кабачки с фаршем, как в ресторане — готовятся просто, выглядят шикарно

2:16
Еда

Это блюдо не зря обожают и хозяйки, и гости — выглядит эффектно, готовится легко, а на вкус… просто восторг! Кабачковые "лодочки" с куриным фаршем — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать близких сочным, ярким и полезным ужином.

Запечённые цукини с курицей и сыром
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённые цукини с курицей и сыром

Раньше такие блюда чаще готовили летом — в сезон кабачков. А сегодня они круглый год радуют нас на прилавках, так что устроить гастрономическое лето можно в любой момент.

Кстати, начинку можно менять хоть каждый день: из остатков в холодильнике, с грибами, сыром или даже в веганском варианте — фантазия приветствуется!

Что понадобится (на 4 порции):

  • 4 небольших кабачка (около 600 г)

  • 400 г куриного фарша

  • 2 средних помидора

  • 1 морковь

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 яйцо

  • 2 ст. л. манки

  • 2 ст. л. растительного масла + немного для формы

  • 1 ч. л. хмели-сунели

  • соль, перец по вкусу

Как готовить:

1. Готовим кабачки
Разрежьте кабачки вдоль, аккуратно выньте сердцевину ложкой, оставив бортики около 1 см. Получатся "лодочки". Мякоть не выбрасывайте — она пойдет в начинку. Кабачки внутри чуть присолите.

2. Готовим начинку
Натрите на терке морковь и чеснок. Обжарьте их вместе с измельчённой мякотью кабачков на растительном масле 5-7 минут. Снимите с огня, переложите в миску.

3. Смешиваем всё
Добавьте к овощам куриный фарш, яйцо, манку, приправы. Хорошо перемешайте — начинка должна быть плотной.

4. Помидоры — в основу
Форму застелите бумагой, смажьте маслом. Нарежьте помидоры кружочками, выложите на дно, приправьте.

5. Запекаем
Нафаршируйте кабачки горкой, уложите их на подушку из помидоров. Запекайте в верхней части духовки при 160 °C около 25-30 минут. Подавайте горячими, посыпав зеленью — получится и красиво, и вкусно!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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