Кабачки с фаршем, как в ресторане — готовятся просто, выглядят шикарно

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо не зря обожают и хозяйки, и гости — выглядит эффектно, готовится легко, а на вкус… просто восторг! Кабачковые "лодочки" с куриным фаршем — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать близких сочным, ярким и полезным ужином.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённые цукини с курицей и сыром

Раньше такие блюда чаще готовили летом — в сезон кабачков. А сегодня они круглый год радуют нас на прилавках, так что устроить гастрономическое лето можно в любой момент.

Кстати, начинку можно менять хоть каждый день: из остатков в холодильнике, с грибами, сыром или даже в веганском варианте — фантазия приветствуется!

Что понадобится (на 4 порции):

4 небольших кабачка (около 600 г)

400 г куриного фарша

2 средних помидора

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 яйцо

2 ст. л. манки

2 ст. л. растительного масла + немного для формы

1 ч. л. хмели-сунели

соль, перец по вкусу

Как готовить:

1. Готовим кабачки

Разрежьте кабачки вдоль, аккуратно выньте сердцевину ложкой, оставив бортики около 1 см. Получатся "лодочки". Мякоть не выбрасывайте — она пойдет в начинку. Кабачки внутри чуть присолите.

2. Готовим начинку

Натрите на терке морковь и чеснок. Обжарьте их вместе с измельчённой мякотью кабачков на растительном масле 5-7 минут. Снимите с огня, переложите в миску.

3. Смешиваем всё

Добавьте к овощам куриный фарш, яйцо, манку, приправы. Хорошо перемешайте — начинка должна быть плотной.

4. Помидоры — в основу

Форму застелите бумагой, смажьте маслом. Нарежьте помидоры кружочками, выложите на дно, приправьте.

5. Запекаем

Нафаршируйте кабачки горкой, уложите их на подушку из помидоров. Запекайте в верхней части духовки при 160 °C около 25-30 минут. Подавайте горячими, посыпав зеленью — получится и красиво, и вкусно!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

