Кабачки с фаршем, как в ресторане — готовятся просто, выглядят шикарно

Это блюдо не зря обожают и хозяйки, и гости — выглядит эффектно, готовится легко, а на вкус… просто восторг! Кабачковые "лодочки" с куриным фаршем — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать близких сочным, ярким и полезным ужином.
Раньше такие блюда чаще готовили летом — в сезон кабачков. А сегодня они круглый год радуют нас на прилавках, так что устроить гастрономическое лето можно в любой момент.
Кстати, начинку можно менять хоть каждый день: из остатков в холодильнике, с грибами, сыром или даже в веганском варианте — фантазия приветствуется!
4 небольших кабачка (около 600 г)
400 г куриного фарша
2 средних помидора
1 морковь
2 зубчика чеснока
1 яйцо
2 ст. л. манки
2 ст. л. растительного масла + немного для формы
1 ч. л. хмели-сунели
соль, перец по вкусу
1. Готовим кабачки
Разрежьте кабачки вдоль, аккуратно выньте сердцевину ложкой, оставив бортики около 1 см. Получатся "лодочки". Мякоть не выбрасывайте — она пойдет в начинку. Кабачки внутри чуть присолите.
2. Готовим начинку
Натрите на терке морковь и чеснок. Обжарьте их вместе с измельчённой мякотью кабачков на растительном масле 5-7 минут. Снимите с огня, переложите в миску.
3. Смешиваем всё
Добавьте к овощам куриный фарш, яйцо, манку, приправы. Хорошо перемешайте — начинка должна быть плотной.
4. Помидоры — в основу
Форму застелите бумагой, смажьте маслом. Нарежьте помидоры кружочками, выложите на дно, приправьте.
5. Запекаем
Нафаршируйте кабачки горкой, уложите их на подушку из помидоров. Запекайте в верхней части духовки при 160 °C около 25-30 минут. Подавайте горячими, посыпав зеленью — получится и красиво, и вкусно!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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