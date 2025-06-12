Мягкий горох, густой суп и никакого замачивания — это реально

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Сварить вкусный гороховый суп — целая наука. Особенно когда горох ведёт себя упрямо и отказывается развариваться. А ведь хочется ту самую, густую, пюреобразную консистенцию с копчёным ароматом и мягкими крупинками, которые тают во рту. Что делать, если кастрюля кипит, а горох всё ещё "песок на зубах"? Есть несколько трюков, которые выручат даже в самый неподходящий момент.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

Что выбрать: колотый или целый

Берите колотый — он готовится быстрее. Но даже так — не менее часа варки. Лучше заранее замочить: залейте 1 часть гороха 3-4 частями воды и оставьте на ночь. Время варки сократится на треть, а суп получится шелковистым.

5 способов разварить горох быстро

1. Замачивание (классика)

После замачивания колотый горох разваривается за 35-45 минут, а целый — примерно за час.

2. Сода — да, работает!

Добавьте 1/3 ч. л. соды на литр воды во время варки. Горох станет мягким в два счёта. Есть вариант и проще: довести до кипения с содой, выключить, дать остыть, промыть — и снова на огонь.

3. Контраст температур

Во время варки влейте стакан ледяной воды. После очередного закипания — повторите. Этот термошок заставит горох "сдаться".

4. Измельчить — и готово

Если нужна текстура как у крем-супа, перемелите сухой горох в кофемолке, разведите водой и добавьте в уже готовый суп. Через 5 минут он станет густым и однородным.

5. Давление решает

Скороварка или мультиварка справится с задачей за 30-40 минут без замачивания. Это — экспресс-вариант для занятых.

Идеальный суп с грудинкой

Нужны: горох, копчёная грудинка, морковь, лук, сельдерей, немного масла и сухарики. Грудинка варится в воде, овощи обжариваются, всё соединяется, измельчается в блендере — и вуаля: суп, который хочется есть ложкой прямо из кастрюли.

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

