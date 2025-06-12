Мягкий горох, густой суп и никакого замачивания — это реально

Сварить вкусный гороховый суп — целая наука. Особенно когда горох ведёт себя упрямо и отказывается развариваться. А ведь хочется ту самую, густую, пюреобразную консистенцию с копчёным ароматом и мягкими крупинками, которые тают во рту. Что делать, если кастрюля кипит, а горох всё ещё "песок на зубах"? Есть несколько трюков, которые выручат даже в самый неподходящий момент.
Берите колотый — он готовится быстрее. Но даже так — не менее часа варки. Лучше заранее замочить: залейте 1 часть гороха 3-4 частями воды и оставьте на ночь. Время варки сократится на треть, а суп получится шелковистым.
После замачивания колотый горох разваривается за 35-45 минут, а целый — примерно за час.
Добавьте 1/3 ч. л. соды на литр воды во время варки. Горох станет мягким в два счёта. Есть вариант и проще: довести до кипения с содой, выключить, дать остыть, промыть — и снова на огонь.
Во время варки влейте стакан ледяной воды. После очередного закипания — повторите. Этот термошок заставит горох "сдаться".
Если нужна текстура как у крем-супа, перемелите сухой горох в кофемолке, разведите водой и добавьте в уже готовый суп. Через 5 минут он станет густым и однородным.
Скороварка или мультиварка справится с задачей за 30-40 минут без замачивания. Это — экспресс-вариант для занятых.
Нужны: горох, копчёная грудинка, морковь, лук, сельдерей, немного масла и сухарики. Грудинка варится в воде, овощи обжариваются, всё соединяется, измельчается в блендере — и вуаля: суп, который хочется есть ложкой прямо из кастрюли.
Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.
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