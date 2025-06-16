Она подорожала сильнее всех — но её покупают ещё больше: назван самый востребованный фастфуд в России

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто бы мог подумать: чем дороже шаурма, тем охотнее её покупают. В 2025 году классическая версия с курицей, овощами и соусом стала рекордсменом по подорожанию. Средняя цена выросла с 269 до 374 рублей — почти на 40% за три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia Куриная шаурма в обычном лаваше

Почему растёт цена

Основные причины — знакомые: дорожают ингредиенты (всё, кроме курицы), увеличиваются расходы на аренду и логистику, растут зарплаты сотрудников в сегменте HoReCa. Инфляция, в общем, диктует правила игры — и уличная еда подстраивается под них.

Но спрос не падает — наоборот

На удивление, вместо оттока покупателей, рынок увидел всплеск интереса. За год продажи шаурмы выросли на 28%, а количество новых точек — на 38%. Похоже, даже высокая цена не остановила россиян от того, чтобы брать любимую лепёшку "на бегу".

В чём феномен

Причин несколько. Во-первых, шаурма — это сытно, быстро и удобно. Во-вторых, даже подорожав, она остаётся доступной на фоне ресторанных цен. Наконец, привычка: многие давно включили её в повседневный рацион — отказаться непросто.

Уличная еда — новый ориентир

В условиях, когда ресторанный чек пугает, а обеденный перерыв сокращается до минимума, стритфуд выигрывает. Он не требует времени, не заставляет ждать официанта и по-прежнему даёт чувство насыщения. Ларёк с шаурмой оказывается ближе и понятнее, чем модный фудкорт.

Уточнения

Фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.

