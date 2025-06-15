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Сыр, ягоды и немного безумия: паста, о которой никто не просил, но все влюбились

1:31
Еда

Клубника в пасте? Звучит странно, а на деле — вкусно, свежо и очень по-летнему. Это блюдо уверенно входит в список гастрономических открытий сезона. Легкое, ароматное и неожиданное сочетание фруктовой сладости, сливочной мягкости и нежной пасты удивит даже скептиков. Готовится за минуты, а запоминается надолго.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Идею блюда подсказали эксперты, и теперь тысячи гурманов добавляют его в свои летние меню.

Что нужно

  • ленточная паста (например, тальятелле или феттуччине)

  • свежая клубника

  • мягкий сыр (бри, рикотта, творожный)

  • топлёное масло

  • корица

  • немного сахара

  • кленовый сироп (можно заменить на мёд или бальзамик)

Как готовить

  1. Клубнику нарежьте и слегка сбрызните сиропом.

  2. Мягкий сыр разомните с сахаром и щепоткой корицы.

  3. Пасту сварите до состояния аль денте, затем обжарьте в топлёном масле.

  4. Выложите блюдо слоями: паста → сыр → ягоды.

  5. Украсить можно листочками мяты, каплей бальзамика или орешками.

Аромат, текстура и вкус — всё в этой пасте играет. И что важно — она не только вкусная, но и полезная: в клубнике много витамина C, антиоксидантов, кальция и белка.

Такое блюдо подойдёт и для утреннего вдохновения, и для летнего ужина на веранде. Лето слишком короткое, чтобы не пробовать новое!

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды (макаронные изделия).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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