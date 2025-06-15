Сыр, ягоды и немного безумия: паста, о которой никто не просил, но все влюбились

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника в пасте? Звучит странно, а на деле — вкусно, свежо и очень по-летнему. Это блюдо уверенно входит в список гастрономических открытий сезона. Легкое, ароматное и неожиданное сочетание фруктовой сладости, сливочной мягкости и нежной пасты удивит даже скептиков. Готовится за минуты, а запоминается надолго.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста в соусе с сыром

Идею блюда подсказали эксперты, и теперь тысячи гурманов добавляют его в свои летние меню.

Что нужно

ленточная паста (например, тальятелле или феттуччине)

свежая клубника

мягкий сыр (бри, рикотта, творожный)

топлёное масло

корица

немного сахара

кленовый сироп (можно заменить на мёд или бальзамик)

Как готовить

Клубнику нарежьте и слегка сбрызните сиропом. Мягкий сыр разомните с сахаром и щепоткой корицы. Пасту сварите до состояния аль денте, затем обжарьте в топлёном масле. Выложите блюдо слоями: паста → сыр → ягоды. Украсить можно листочками мяты, каплей бальзамика или орешками.

Аромат, текстура и вкус — всё в этой пасте играет. И что важно — она не только вкусная, но и полезная: в клубнике много витамина C, антиоксидантов, кальция и белка.

Такое блюдо подойдёт и для утреннего вдохновения, и для летнего ужина на веранде. Лето слишком короткое, чтобы не пробовать новое!

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды (макаронные изделия).



