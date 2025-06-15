Сначала нож, потом вилка — и только потом банан: как это делала сама Елизавета II

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы думаете, банан — это просто? Очистил, съел, выкинул кожуру? Не всё так просто, если вы оказались на званом ужине в высшем обществе. Эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал, как на самом деле "правильно" есть банан — по всем правилам королевского стола.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain банан

Этот способ не имеет ничего общего с привычной очисткой руками. Более того, именно так ела бананы королева Елизавета II, утверждает её бывший повар Даррен Макгрейди.

Как есть банан по-королевски

Положите банан на тарелку. Возьмите нож и вилку. Осторожно обрежьте оба конца плода. Надрежьте кожуру по боковой части и аккуратно снимите её с помощью приборов, не касаясь руками. Нарежьте мякоть на кусочки и по одному ешьте вилкой.

Хэнсон продемонстрировал этот способ в соцсетях — и вызвал бурю комментариев. Кто-то поблагодарил за тонкости, кто-то посмеялся, мол, "не для банана заводить лишнюю посуду".

Нужно ли соблюдать этот этикет

На официальных приёмах и ужинах — вполне уместно. В повседневной жизни, конечно, можно позволить себе расслабиться и есть банан как удобно. Но знать, как это делается по всем правилам, всё же интересно — хотя бы чтобы блеснуть на ланче с начальством.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые). С ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей.

