Все уверены, что знают — и ошибаются: какую сторону фольги использовать при запекании

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хоть раз заворачивали картошку в фольгу — вы задумывались: а какой стороной правильно? Блестящей внутрь? Или наоборот — чтобы матовая соприкасалась с едой? Этот кулинарный спор длится годами. Но теперь в нём поставлена жирная точка.

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Эксперт по кухонной технике Эбби Тиль в интервью развеяла главный миф: фольга абсолютно безопасна с любой стороны. А всё различие между блеском и матовостью — это просто следствие производственного процесса, а не магия теплопередачи или токсичности.

Почему одна сторона блестит

Как объяснила Тиль, при изготовлении фольги два алюминиевых листа прокатываются вместе.

Та сторона, что прижата к другому листу, остаётся матовой,

А та, что соприкасается с роликами — становится гладкой и блестящей.

И всё! Никакой разницы в свойствах у этих поверхностей нет.

А как насчёт тепла и безопасности

Фольга не выделяет вредных веществ при нагреве и не влияет на вкус или состав пищи. Более того, на теплопроводность блеск тоже никак не влияет. То есть вы можете запекать, заворачивать, накрывать и готовить — любой стороной.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов.

