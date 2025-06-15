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Все делают одну ошибку — и получают кашу: как замораживать черешню по уму

1:50
Еда

Вкус лета можно сохранить — буквально. Замороженная черешня в январе пахнет июнем, если всё сделать правильно. Чтобы ягоды не слиплись, не потекли и не потеряли аромат, важно соблюдать несколько простых, но критичных шагов.

Черешня
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черешня

Этот способ поможет сохранить сочность, вкус и структуру любимой ягоды — будто только с ветки.

Подготовка — половина успеха

  1. Тщательно вымойте черешню в прохладной воде. Повреждённые ягоды — сразу в сторону.

  2. Удалите хвостики, а затем — всю влагу. Ягоды обсушивают сначала в сите, потом на бумажном полотенце. Сверху тоже аккуратно промокните — черешня должна быть абсолютно сухой.

Заморозка с косточками и без

  • Если хотите оставить черешню целой — просто заморозьте её в один слой на подносе, разложив ягоды так, чтобы они не касались друг друга.

  • Без косточек? Удалите их при помощи косточковыдавливателя или обычной зубочистки (с тупым краем).

Замораживайте ягоды на подносе в морозилке, пока не затвердеют — обычно это несколько часов. После этого пересыпьте черешню в контейнеры или пакеты с застёжкой, удалите воздух и плотно закройте.

Пюре для десертов

Ещё один способ — превратить ягоды в черешневое пюре:

  • удалите косточки,

  • добавьте немного сахара по вкусу,

  • измельчите блендером.

Разлейте в небольшие контейнеры, закройте крышками и сразу отправьте в морозилку.

Как хранить и использовать

Замороженную черешню можно хранить до нескольких месяцев. Размораживать лучше постепенно — в холодильнике. Такие ягоды отлично подойдут для:

  • каш и йогуртов,

  • выпечки и пирогов,

  • домашнего мороженого и муссов.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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