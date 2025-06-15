Все делают одну ошибку — и получают кашу: как замораживать черешню по уму

Вкус лета можно сохранить — буквально. Замороженная черешня в январе пахнет июнем, если всё сделать правильно. Чтобы ягоды не слиплись, не потекли и не потеряли аромат, важно соблюдать несколько простых, но критичных шагов.
Этот способ поможет сохранить сочность, вкус и структуру любимой ягоды — будто только с ветки.
Тщательно вымойте черешню в прохладной воде. Повреждённые ягоды — сразу в сторону.
Удалите хвостики, а затем — всю влагу. Ягоды обсушивают сначала в сите, потом на бумажном полотенце. Сверху тоже аккуратно промокните — черешня должна быть абсолютно сухой.
Если хотите оставить черешню целой — просто заморозьте её в один слой на подносе, разложив ягоды так, чтобы они не касались друг друга.
Без косточек? Удалите их при помощи косточковыдавливателя или обычной зубочистки (с тупым краем).
Замораживайте ягоды на подносе в морозилке, пока не затвердеют — обычно это несколько часов. После этого пересыпьте черешню в контейнеры или пакеты с застёжкой, удалите воздух и плотно закройте.
Ещё один способ — превратить ягоды в черешневое пюре:
удалите косточки,
добавьте немного сахара по вкусу,
измельчите блендером.
Разлейте в небольшие контейнеры, закройте крышками и сразу отправьте в морозилку.
Замороженную черешню можно хранить до нескольких месяцев. Размораживать лучше постепенно — в холодильнике. Такие ягоды отлично подойдут для:
каш и йогуртов,
выпечки и пирогов,
домашнего мороженого и муссов.
Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).
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