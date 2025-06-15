Каждый хрустит по-своему: как сделать чебуреки с пузырьками, как в лучших столовках

Настоящие чебуреки — это когда хруст слышен на всю кухню, а внутри — сочная мясная начинка. Добиться такого баланса несложно, если знать главный секрет: идеальное тесто, которое не рвётся, не лопается и жарится до ровной золотистой корочки. Этот рецепт именно такой — проверенный и вкусный, как в лучших семьях.
Пошаговым методом делится повар и если вы любите домашнюю выпечку, этот рецепт стоит сохранить.
мука — 3 стакана
вода — 200 мл
водка — 1 ст. л. (для хруста)
растительное масло — 2 ст. л.
соль — 1 ч. л.
сахар — щепотка
В воде растворите соль и сахар, влейте масло и водку. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут — и оно станет податливым, как надо.
свиной фарш — 800 г
лук — 3 шт.
вода — 100 мл
соль и перец — по вкусу
Мелко порубите лук, добавьте в фарш вместе с водой, посолите и поперчите. Получится сочная, ароматная масса — не жидкая, но и не сухая.
Разделите тесто на порции, раскатайте в тонкие лепёшки.
Выложите фарш на одну половину, накройте второй и хорошо защипайте края.
Жарьте на среднем огне в большом количестве масла, с двух сторон — до хрустящей корочки.
Подавайте чебуреки горячими — со сметаной, свежей зеленью или просто так. Вкус — отменный!
Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза. Представляет собой кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельчённой жирной баранины, лука, специй и небольшого количества воды.
Обжаривается во фритюре. Подаётся горячим.
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