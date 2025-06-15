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Каждый хрустит по-своему: как сделать чебуреки с пузырьками, как в лучших столовках

1:40
Еда

Настоящие чебуреки — это когда хруст слышен на всю кухню, а внутри — сочная мясная начинка. Добиться такого баланса несложно, если знать главный секрет: идеальное тесто, которое не рвётся, не лопается и жарится до ровной золотистой корочки. Этот рецепт именно такой — проверенный и вкусный, как в лучших семьях.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Пошаговым методом делится повар и если вы любите домашнюю выпечку, этот рецепт стоит сохранить.

Идеальное тесто:

  • мука — 3 стакана

  • вода — 200 мл

  • водка — 1 ст. л. (для хруста)

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль — 1 ч. л.

  • сахар — щепотка

В воде растворите соль и сахар, влейте масло и водку. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут — и оно станет податливым, как надо.

Сочная начинка:

  • свиной фарш — 800 г

  • лук — 3 шт.

  • вода — 100 мл

  • соль и перец — по вкусу

Мелко порубите лук, добавьте в фарш вместе с водой, посолите и поперчите. Получится сочная, ароматная масса — не жидкая, но и не сухая.

Как лепить и жарить

  1. Разделите тесто на порции, раскатайте в тонкие лепёшки.

  2. Выложите фарш на одну половину, накройте второй и хорошо защипайте края.

  3. Жарьте на среднем огне в большом количестве масла, с двух сторон — до хрустящей корочки.

Подавайте чебуреки горячими — со сметаной, свежей зеленью или просто так. Вкус — отменный!

Уточнения

Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза. Представляет собой кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельчённой жирной баранины, лука, специй и небольшого количества воды.
Обжаривается во фритюре. Подаётся горячим.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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