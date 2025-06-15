Каждый хрустит по-своему: как сделать чебуреки с пузырьками, как в лучших столовках

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящие чебуреки — это когда хруст слышен на всю кухню, а внутри — сочная мясная начинка. Добиться такого баланса несложно, если знать главный секрет: идеальное тесто, которое не рвётся, не лопается и жарится до ровной золотистой корочки. Этот рецепт именно такой — проверенный и вкусный, как в лучших семьях.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Пошаговым методом делится повар и если вы любите домашнюю выпечку, этот рецепт стоит сохранить.

Идеальное тесто:

мука — 3 стакана

вода — 200 мл

водка — 1 ст. л. (для хруста)

растительное масло — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

сахар — щепотка

В воде растворите соль и сахар, влейте масло и водку. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 30 минут — и оно станет податливым, как надо.

Сочная начинка:

свиной фарш — 800 г

лук — 3 шт.

вода — 100 мл

соль и перец — по вкусу

Мелко порубите лук, добавьте в фарш вместе с водой, посолите и поперчите. Получится сочная, ароматная масса — не жидкая, но и не сухая.

Как лепить и жарить

Разделите тесто на порции, раскатайте в тонкие лепёшки. Выложите фарш на одну половину, накройте второй и хорошо защипайте края. Жарьте на среднем огне в большом количестве масла, с двух сторон — до хрустящей корочки.

Подавайте чебуреки горячими — со сметаной, свежей зеленью или просто так. Вкус — отменный!

Уточнения

Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза. Представляет собой кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельчённой жирной баранины, лука, специй и небольшого количества воды.

Обжаривается во фритюре. Подаётся горячим.

