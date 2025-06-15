Жульен без грибов и курицы — и всё равно в восторге: как удивить рыбным вариантом

Жульен — блюдо с французским характером, но готовить его можно по-русски просто. Особенно если заменить дорогие ингредиенты на доступный минтай. Результат — нежное, ароматное и очень сытное блюдо, которое идеально подойдёт как для обычного ужина, так и для гостей. А главное — не придётся стоять у плиты полдня.
Минтай отлично сочетается со сливочным соусом и тягучей сырной корочкой. Готовится — за считаные минуты.
филе минтая — 300 г
лук — 1 шт.
сливки (20%) — 200 мл
твёрдый сыр — 100 г
мука — 1 ст. л.
растительное масло — 1 ст. л.
соль и перец — по вкусу
Нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле до мягкости.
Добавьте кусочки минтая и немного обжарьте.
Всыпьте муку, быстро перемешайте.
Влейте сливки, посолите, поперчите и потушите пару минут, пока соус слегка загустеет.
Разложите смесь по порционным формам или в одну форму.
Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку.
Запекайте при 180°C около 15–20 минут, пока сыр не станет аппетитно румяным.
Подавайте горячим — с ломтиком хлеба, зеленью или даже с картофельным пюре. Получается вкусно, сочно, а главное — всё ушло со стола за минуту.
Жюлье́н — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни. Похожее грибное закусочное блюдо — грибы в сметане.
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