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Жульен без грибов и курицы — и всё равно в восторге: как удивить рыбным вариантом

1:29
Еда

Жульен — блюдо с французским характером, но готовить его можно по-русски просто. Особенно если заменить дорогие ингредиенты на доступный минтай. Результат — нежное, ароматное и очень сытное блюдо, которое идеально подойдёт как для обычного ужина, так и для гостей. А главное — не придётся стоять у плиты полдня.

Минтай
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Минтай

Минтай отлично сочетается со сливочным соусом и тягучей сырной корочкой. Готовится — за считаные минуты. 

Что понадобится

  • филе минтая — 300 г

  • лук — 1 шт.

  • сливки (20%) — 200 мл

  • твёрдый сыр — 100 г

  • мука — 1 ст. л.

  • растительное масло — 1 ст. л.

  • соль и перец — по вкусу

Готовим по шагам:

  1. Нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле до мягкости.

  2. Добавьте кусочки минтая и немного обжарьте.

  3. Всыпьте муку, быстро перемешайте.

  4. Влейте сливки, посолите, поперчите и потушите пару минут, пока соус слегка загустеет.

  5. Разложите смесь по порционным формам или в одну форму.

  6. Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку.

Запекайте при 180°C около 15–20 минут, пока сыр не станет аппетитно румяным.

Подавайте горячим — с ломтиком хлеба, зеленью или даже с картофельным пюре. Получается вкусно, сочно, а главное — всё ушло со стола за минуту.

Уточнения

Жюлье́н сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни. Похожее грибное закусочное блюдо — грибы в сметане.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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