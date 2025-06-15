Жульен без грибов и курицы — и всё равно в восторге: как удивить рыбным вариантом

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Жульен — блюдо с французским характером, но готовить его можно по-русски просто. Особенно если заменить дорогие ингредиенты на доступный минтай. Результат — нежное, ароматное и очень сытное блюдо, которое идеально подойдёт как для обычного ужина, так и для гостей. А главное — не придётся стоять у плиты полдня.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Минтай

Минтай отлично сочетается со сливочным соусом и тягучей сырной корочкой. Готовится — за считаные минуты.

Что понадобится

филе минтая — 300 г

лук — 1 шт.

сливки (20%) — 200 мл

твёрдый сыр — 100 г

мука — 1 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Готовим по шагам:

Нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте кусочки минтая и немного обжарьте. Всыпьте муку, быстро перемешайте. Влейте сливки, посолите, поперчите и потушите пару минут, пока соус слегка загустеет. Разложите смесь по порционным формам или в одну форму. Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку.

Запекайте при 180°C около 15–20 минут, пока сыр не станет аппетитно румяным.

Подавайте горячим — с ломтиком хлеба, зеленью или даже с картофельным пюре. Получается вкусно, сочно, а главное — всё ушло со стола за минуту.

Уточнения

Жюлье́н — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром. Популярное блюдо советской ресторанной кухни. Похожее грибное закусочное блюдо — грибы в сметане.



