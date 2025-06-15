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Эта рыба содержит ртуть и мышьяк — а её продолжают подавать детям в школах и садах

1:29
Еда

Морская рыба — символ здорового питания. Но не вся одинаково полезна, особенно если вы хотите прожить долго и без хронических болячек. Об этом предупредил известный геронтолог и специалист по долголетию Вальтер Лонго.

свежая рыба
Фото: freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
свежая рыба

По словам учёного, не вся рыба продлевает жизнь — некоторые её виды, наоборот, могут ускорить старение и спровоцировать серьёзные болезни.

В чём опасность

Речь идёт о крупных и долгоживущих морских хищниках — таких как тунец. Эти рыбы годами накапливают в своих тканях ртуть, мышьяк и другие тяжёлые металлы, которые, попадая в организм человека:

  • повреждают нервную систему,

  • подавляют иммунитет,

  • увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

Что есть безопасно

Лонго рекомендует отдавать предпочтение мелким видам рыбы, например:

  • сардины,

  • скумбрия,

  • анчоусы.

Однако и здесь важна умеренность: не стоит есть даже полезную рыбу чаще одного раза в неделю — разнообразие важно.

Как выбирать и хранить рыбу

  • Лучше покупать дикую форель, треску или лосось, выращенные в чистой среде.

  • Идеальный вариант — сертифицированные магазины с прозрачным контролем качества.

  • После покупки рыбу стоит замораживать, если не собираетесь готовить её сразу. Хранить — не более 2–3 месяцев, чтобы избежать накопления токсинов.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать. Хотя ареалы видов перекрывают друг друга, наблюдается преобладание лишь одного вида в каждом географическом районе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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