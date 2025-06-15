Добавьте это — и картошка перестанет быть скучной: неожиданный поворот в классическом рецепте

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Еда

Кто бы мог подумать, что любимые с детства драники можно превратить в настоящее гастрономическое удовольствие — всего одной добавкой. Немного натёртого пармезана, и привычное блюдо становится необычным, ароматным и более насыщенным по вкусу. Идеальный вариант, если хочется удивить домашних без лишних хлопот.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Этот рецепт отлично подойдёт для завтрака, ужина или даже как закуска к праздничному столу. Простые ингредиенты превращаются в блюдо с характером.

Что нужно

  • картофель — 600 г,

  • яйцо — 1 шт.,

  • пармезан — 70 г,

  • мука — 2 ст. л.,

  • соль, перец — по вкусу,

  • растительное масло — для жарки.

Пармезан, кстати, можно заменить любым твёрдым сыром — получится не менее вкусно.

Как готовить

  1. Картофель натрите на мелкой тёрке и хорошо отожмите жидкость.

  2. Пармезан тоже натрите.

  3. Смешайте всё с яйцом, мукой, солью и перцем. Масса должна быть плотной, но не пересушенной.

  4. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки.

  5. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.

После жарки можно выложить драники на бумажное полотенце — так вы уберёте лишний жир.

А если хочется ещё интереснее

Добавьте в тесто немного зелени — укропа или петрушки. Получится ещё свежей и ароматнее. Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом — будет идеально.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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