Добавьте это — и картошка перестанет быть скучной: неожиданный поворот в классическом рецепте

Кто бы мог подумать, что любимые с детства драники можно превратить в настоящее гастрономическое удовольствие — всего одной добавкой. Немного натёртого пармезана, и привычное блюдо становится необычным, ароматным и более насыщенным по вкусу. Идеальный вариант, если хочется удивить домашних без лишних хлопот.
Этот рецепт отлично подойдёт для завтрака, ужина или даже как закуска к праздничному столу. Простые ингредиенты превращаются в блюдо с характером.
картофель — 600 г,
яйцо — 1 шт.,
пармезан — 70 г,
мука — 2 ст. л.,
соль, перец — по вкусу,
растительное масло — для жарки.
Пармезан, кстати, можно заменить любым твёрдым сыром — получится не менее вкусно.
Картофель натрите на мелкой тёрке и хорошо отожмите жидкость.
Пармезан тоже натрите.
Смешайте всё с яйцом, мукой, солью и перцем. Масса должна быть плотной, но не пересушенной.
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки.
Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.
После жарки можно выложить драники на бумажное полотенце — так вы уберёте лишний жир.
Добавьте в тесто немного зелени — укропа или петрушки. Получится ещё свежей и ароматнее. Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом — будет идеально.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
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