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Сделал один раз — забыл про магазинное: как засолить сало так, чтобы его ели с хлебом и без

1:29
Еда

Если сало не тает во рту и не пахнет чесноком — значит, вы просто ещё не пробовали засолить его по-настоящему. Этот традиционный деревенский метод позволяет сохранить всю природную сочность и аромат, делая продукт мягким, насыщенным и невероятно аппетитным. Главное — не спешить и выбрать правильный кусок.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Лучше всего подойдёт сало с тонкой кожицей, толщиной от 4 см, с равномерным слоем жира. Именно такое используется в классическом рецепте.

Что понадобится

На 1 кг сала:

  • крупная соль — 4 ст. л.,

  • молотый чёрный перец — 1 ст. л.,

  • чеснок — 5–6 зубчиков,

  • лавровый лист — 2–3 шт.

Куски сала лучше нарезать крупно — по 10–12 см, кожицу оставить, но хорошо очистить. В каждом куске сделать небольшие надрезы — туда пойдёт чеснок с солью и перцем. Обваляйте заготовки в этой пряной смеси, добавьте лавровый лист и уложите в контейнер плотно, как пазл.

Как засаливать

  1. Первые 3 дня — в холодильнике, под крышкой или плёнкой. Соль равномерно распределится.

  2. Затем переложите в морозильник, чтобы сало «дошло».

  3. Через неделю оно будет полностью готово.

Перед подачей нарежьте тонко или оставьте крупными кусками — вкус будет отменный в любом виде.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. В подкожном животном жире и продуктах из него (например, в шпике) преобладают ненасыщенные жиры.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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