Улетает быстрее, чем готовится: холодный суп, который не надоедает ни на завтрак, ни на ужин

Когда за окном +30, хочется чего-то лёгкого, прохладного и… очень вкусного. Именно таким и получается классический летний суп из свеклы. Его яркий цвет радует глаз, вкус освежает, а готовится он буквально из того, что есть в холодильнике. Идеальный вариант для тех, кто не готов стоять у плиты часами, но хочет порадовать себя и близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свекольник

Что нужно

Ингредиенты простые и доступные:

свекла — 150 г,

картофель — 200 г,

морковь — 100 г,

лук — 1 шт.,

яйца — 2 шт.,

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу,

сметана — 2-3 ст. л.,

лимонный сок — 1 ст. л.,

соль и перец — по вкусу.

Как готовить

Свеклу отварите до мягкости, остудите и натрите крупно. Картофель и морковь нарежьте кубиками и отварите в 1 литре воды. Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним свеклу, немного сахара, лимонный сок, посолите и поперчите. Отварите яйца и нарежьте половинками или четвертинками — они украсят каждую тарелку. Измельчите зелень. Когда суп остынет — добавьте яйца, зелень и ложку сметаны.

Подавайте только охлаждённым — и тогда этот суп станет настоящим спасением от жары.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.



