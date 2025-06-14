Улетает быстрее, чем готовится: холодный суп, который не надоедает ни на завтрак, ни на ужин

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Еда

Когда за окном +30, хочется чего-то лёгкого, прохладного и… очень вкусного. Именно таким и получается классический летний суп из свеклы. Его яркий цвет радует глаз, вкус освежает, а готовится он буквально из того, что есть в холодильнике. Идеальный вариант для тех, кто не готов стоять у плиты часами, но хочет порадовать себя и близких.

Свекольник
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свекольник

Что нужно

Ингредиенты простые и доступные:

  • свекла — 150 г,

  • картофель — 200 г,

  • морковь — 100 г,

  • лук — 1 шт.,

  • яйца — 2 шт.,

  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу,

  • сметана — 2-3 ст. л.,

  • лимонный сок — 1 ст. л.,

  • соль и перец — по вкусу.

Как готовить

  1. Свеклу отварите до мягкости, остудите и натрите крупно.

  2. Картофель и морковь нарежьте кубиками и отварите в 1 литре воды.

  3. Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним свеклу, немного сахара, лимонный сок, посолите и поперчите.

  4. Отварите яйца и нарежьте половинками или четвертинками — они украсят каждую тарелку.

  5. Измельчите зелень.

  6. Когда суп остынет — добавьте яйца, зелень и ложку сметаны.

Подавайте только охлаждённым — и тогда этот суп станет настоящим спасением от жары.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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