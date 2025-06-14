Улетает быстрее, чем готовится: холодный суп, который не надоедает ни на завтрак, ни на ужин

Когда за окном +30, хочется чего-то лёгкого, прохладного и… очень вкусного. Именно таким и получается классический летний суп из свеклы. Его яркий цвет радует глаз, вкус освежает, а готовится он буквально из того, что есть в холодильнике. Идеальный вариант для тех, кто не готов стоять у плиты часами, но хочет порадовать себя и близких.
Ингредиенты простые и доступные:
свекла — 150 г,
картофель — 200 г,
морковь — 100 г,
лук — 1 шт.,
яйца — 2 шт.,
зелень (укроп, петрушка) — по вкусу,
сметана — 2-3 ст. л.,
лимонный сок — 1 ст. л.,
соль и перец — по вкусу.
Свеклу отварите до мягкости, остудите и натрите крупно.
Картофель и морковь нарежьте кубиками и отварите в 1 литре воды.
Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним свеклу, немного сахара, лимонный сок, посолите и поперчите.
Отварите яйца и нарежьте половинками или четвертинками — они украсят каждую тарелку.
Измельчите зелень.
Когда суп остынет — добавьте яйца, зелень и ложку сметаны.
Подавайте только охлаждённым — и тогда этот суп станет настоящим спасением от жары.
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.
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