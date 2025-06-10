Сахар не нужен, если в холодильнике есть эти продукты: насытят лучше конфет

Кажется, что отказаться от сладкого — задача почти невозможная? Возможно, дело вовсе не в слабой силе воли, а в том, что организму просто не хватает нужных веществ. Правильные продукты могут не только снизить тягу к сахару, но и надолго насытить — особенно если они богаты клетчаткой и белками.
Продукты, вызывающие чувство сытости надолго, как правило:
содержат много клетчатки или белка,
требуют тщательного пережёвывания,
имеют низкий гликемический индекс.
Это значит, что они медленно усваиваются, обеспечивая организм энергией без скачков сахара в крови. А значит — без резких приступов голода.
На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Лоранс Плюме объясняет, какие продукты лучше всего утоляют голод:
Яблоко
"Яблоко нужно жевать, оно содержит клетчатку, и чем дольше мы жуём, тем быстрее приходит насыщение", — поясняет специалист.
Секрет — в пектинах: они впитывают воду в кишечнике, набухают и образуют гелеобразную массу, которая задерживает всасывание жиров и сахаров.
Варёные яйца
"После приёма пищи с варёными яйцами сытость ощущается дольше, чем после омлета или яичницы. Всё дело в плотности продукта и коагулированных белках", — отмечает Плюме.
Варёные яйца способствуют выработке лептина — гормона насыщения, и подавляют грелин — гормон голода.
Овсяные хлопья (цельнозерновые)
Благодаря низкому гликемическому индексу, они долго усваиваются и обеспечивают продолжительное чувство сытости. Это особенно полезно утром.
Миндаль
Богатый клетчаткой и "правильными" жирами, миндаль утоляет голод сразу и надолго. К тому же он помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Полуфабрикаты, сладости и снеки содержат много жиров, сахара и соли, но почти не дают насыщения. Более того, они могут провоцировать дополнительные приступы голода. Часто за тягой к сладкому стоит скрытая нехватка питательных веществ.
В одном яблоке — до 4 граммов клетчатки, при этом средняя суточная норма — 25-30 г.
Уровень лептина напрямую зависит от качества сна и количества жира в организме.
Жевание твёрдых продуктов (в отличие от жидких и мягких) активирует зону насыщения в мозге раньше.
Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или учение о питании - учение, направленное на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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