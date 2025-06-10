Сахар не нужен, если в холодильнике есть эти продукты: насытят лучше конфет

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что отказаться от сладкого — задача почти невозможная? Возможно, дело вовсе не в слабой силе воли, а в том, что организму просто не хватает нужных веществ. Правильные продукты могут не только снизить тягу к сахару, но и надолго насытить — особенно если они богаты клетчаткой и белками.

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Что важно знать о насыщении

Продукты, вызывающие чувство сытости надолго, как правило:

содержат много клетчатки или белка,

требуют тщательного пережёвывания,

имеют низкий гликемический индекс.

Это значит, что они медленно усваиваются, обеспечивая организм энергией без скачков сахара в крови. А значит — без резких приступов голода.

4 продукта против тяги к сладкому

На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Лоранс Плюме объясняет, какие продукты лучше всего утоляют голод:

Яблоко

"Яблоко нужно жевать, оно содержит клетчатку, и чем дольше мы жуём, тем быстрее приходит насыщение", — поясняет специалист.

Секрет — в пектинах: они впитывают воду в кишечнике, набухают и образуют гелеобразную массу, которая задерживает всасывание жиров и сахаров. Варёные яйца

"После приёма пищи с варёными яйцами сытость ощущается дольше, чем после омлета или яичницы. Всё дело в плотности продукта и коагулированных белках", — отмечает Плюме.

Варёные яйца способствуют выработке лептина — гормона насыщения, и подавляют грелин — гормон голода. Овсяные хлопья (цельнозерновые)

Благодаря низкому гликемическому индексу, они долго усваиваются и обеспечивают продолжительное чувство сытости. Это особенно полезно утром. Миндаль

Богатый клетчаткой и "правильными" жирами, миндаль утоляет голод сразу и надолго. К тому же он помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Почему стоит избегать переработанных продуктов

Полуфабрикаты, сладости и снеки содержат много жиров, сахара и соли, но почти не дают насыщения. Более того, они могут провоцировать дополнительные приступы голода. Часто за тягой к сладкому стоит скрытая нехватка питательных веществ.

3 интересных факта по теме:

В одном яблоке — до 4 граммов клетчатки, при этом средняя суточная норма — 25-30 г.

Уровень лептина напрямую зависит от качества сна и количества жира в организме.

Жевание твёрдых продуктов (в отличие от жидких и мягких) активирует зону насыщения в мозге раньше.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или учение о питании - учение, направленное на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.



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