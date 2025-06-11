Сладкое наслаждение: клубничные ломтики без выпечки, которые никого не оставят равнодушным

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничные ломтики без выпечки — это легкий и освежающий десерт, который готовится без духовки.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный десерт

Если вы хотите насладиться сладким лакомством, не тратя много времени на готовку, то этот десерт с ломтиками клубники, кокосовым молоком, белым шоколадом и нежным фруктовым желе станет идеальным выбором. Он прекрасно подойдет для летних дней и не потребует использования духовки!

Ингредиенты:

Печенье (масляное) — 330 г

Какао — 20 г

Сливочное масло — 120 г

Желатин — 10 листов

Белый шоколад — 200 г

Взбитые сливки — 300 мл

Кокосовое молоко — 500 мл

Ванильный ароматизатор

Клубника — 300 г

Желе для торта — 1 упаковка

Процесс приготовления:

Основа: Печенье измельчите в крошку, добавьте просеянное какао и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Выложите эту массу на дно формы для выпечки (размерами 20x24 см), предварительно застелив её пекарской бумагой. Начинка: Замочите желатин в холодной воде, чтобы он набух. Белый шоколад растопите на водяной бане. В кастрюле нагрейте смесь из взбитых сливок и кокосового молока, затем смешайте её с растопленным шоколадом. Приготовление желе: Добавьте в теплую смесь ванильный ароматизатор. Отжмите желатин от лишней воды и добавьте его в смесь, хорошо размешивая до полного растворения. Вылейте полученную смесь на основу в форме и отправьте в холодильник на 3 часа, чтобы она застыла. Финальная отделка: Очищенную и нарезанную клубнику разложите сверху на застывшую начинку. Приготовьте желе для торта согласно инструкции на упаковке и залейте им десерт. Дайте ему полностью застыть, а затем нарежьте на порционные кусочки, пишет fresh.iprima.cz.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

