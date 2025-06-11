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Золотое молоко: полезный напиток или просто модный тренд?

4:04
Еда

Золотое молоко — это не просто красивый напиток, но и популярный продукт, который привлекает внимание благодаря своему яркому цвету и, как утверждают некоторые, целебным свойствам. Он стал настоящим хитом в социальных сетях, где его часто называют "золотым молоком" или "желтым молоком". Однако многие не знают, что этот напиток имеет древние корни и богатую историю.

Золотое молоко
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотое молоко

Что такое золотое молоко?

Золотое молоко, или "халди дудх", — это традиционный индийский напиток, состоящий из куркумы, молока (животного или растительного происхождения) и различных специй, таких как корица, имбирь и черный перец. В последние годы он завоевал популярность на Западе благодаря своему золотистому цвету и предполагаемым полезным свойствам.

По данным медицинского сайта WebMD, горячее золотое молоко часто используется как успокаивающий напиток, особенно в холодное время года или для создания расслабляющей атмосферы.

Полезные свойства золотого молока

Основной ингредиент золотого молока — куркума — содержит куркумин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что куркумин может помочь уменьшить воспаление, облегчить симптомы простуды, улучшить работу мозга и снизить риск когнитивного снижения. Однако важно помнить, что куркумин не является чудодейственным средством и не может заменить полноценное медицинское лечение, напоминает saffronindickarestaurace.cz.

Как правильно употреблять золотое молоко?

Для достижения наилучших результатов рекомендуется сочетать куркуму с черным перцем, так как черный перец содержит пиперин, который улучшает усвоение куркумина. Однако WebMD предупреждает, что чрезмерное употребление куркумы может вызвать проблемы с пищеварением, поэтому рекомендуется ограничиться одной порцией в день.

Рецепт золотого молока в домашних условиях

Приготовление золотого молока дома позволяет контролировать качество ингредиентов и избежать возможных аллергенов. Вот простой рецепт от диетолога:

Ингредиенты:

  • 1 чашка растительного молока (миндальное, овсяное, кешью и т. д.)
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 0,5 чайной ложки имбиря
  • 0,5 чайной ложки корицы
  • 1 щепотка черного перца
  • По желанию: 1 чайная ложка растительного масла для лучшего усвоения

Приготовление

  1. Разогрейте молоко на плите или в микроволновке.
  2. Добавьте специи и тщательно перемешайте.
  3. Подавайте горячим.
  4. При желании можно подсластить медом, сиропом или финиками.

Когда лучше пить золотое молоко?

Многие пьют золотое молоко перед сном из-за его успокаивающего эффекта. Однако научных доказательств того, что этот напиток улучшает сон, пока нет. Тем не менее, чашка теплого напитка с пряностями может стать отличным завершением дня и частью ритуала релаксации.

Меры предосторожности

Несмотря на все преимущества, золотое молоко имеет свои риски. WebMD предупреждает, что куркумин в больших количествах может вызвать расстройство желудка или диарею. Кроме того, некоторые промышленные версии золотого молока могут содержать аллергены, такие как соя, орехи или молочные продукты. Поэтому лучше готовить напиток дома или внимательно читать состав на упаковке.

Итак, золотое молоко может стать полезным дополнением к вашему рациону благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Однако важно помнить, что оно не заменяет сбалансированное питание или медицинскую помощь. Этот напиток лучше рассматривать как часть здорового образа жизни, а не как панацею.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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