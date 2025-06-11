Готовьте утром быстро: омлет на завтрак с хрустящей корочкой за рекордные 60 секунд

В условиях утренней суеты каждый рецепт, который экономит время, становится настоящим спасением. Этот омлет с хрустящей сырной корочкой готовится буквально за минуту, и вам понадобятся лишь несколько ингредиентов. Он идеально подходит для быстрого, сытного и вкусного завтрака или перекуса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

1 свежее яйцо

1 столовая ложка воды (можно заменить молоком для воздушности)

Щепотка соли

30-40 граммов любимого сыра (чеддер, фета, моцарелла или любой другой)

Щепотка паприки (по желанию для остроты)

Измельченные овощи или сушеные томаты (по желанию)

Приготовление

Разбейте яйцо в кружку, пригодную для использования в микроволновой печи. Добавьте столовую ложку воды или молока для более воздушного омлета. Щедро посолите. Если хотите, добавьте щепотку паприки для остроты. Натрите сыр на крупной терке. 30-40 граммов будет достаточно для одной порции. Добавьте тертый сыр в яичную смесь и тщательно перемешайте вилкой до однородности. Важно, чтобы сырные нити равномерно распределились по всей смеси. Поместите кружку с яично-сырной смесью в микроволновку. Включите на 60 секунд при мощности 800 Вт. Если у вас более мощная микроволновка, начните с 30 секунд и проверяйте каждые 10 секунд, пока омлет не станет полностью твердым, поднимется по краям и перестанет быть жидким. Осторожно достаньте кружку из микроволновки (помните, что ручка будет горячей!). Дайте омлету постоять 1-2 минуты, чтобы он немного охладился и стал еще более хрустящим. Переверните омлет на тарелку хрустящей корочкой вверх. Если хотите, можно есть его прямо из кружки. При желании посыпьте измельченными овощами, сушеными томатами или добавьте еще немного сыра.

Для более нежного омлета используйте молоко вместо воды.

Добавьте специи по вкусу: зелень, чеснок или любимые приправы.

Экспериментируйте с разными сортами сыра, чтобы найти свой идеальный вариант, советует italske-bistro.cz.

Этот быстрый и сытный омлет станет вашим спасением в утренней суете. Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

