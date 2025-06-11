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Яйцо с загадочным красным пятном внутри? Узнайте, что это на самом деле и можно ли его есть

2:07
Еда

Вы разбили яйцо и обнаружили на белке небольшое красное пятно? Не стоит беспокоиться: это явление встречается довольно часто и не представляет угрозы для здоровья.

Сырые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырые яйца

Почему появляются красные пятна на яйцах?

Красные пятна на яичном белке или желтке — это результат разрыва кровеносных сосудов у курицы во время формирования яйца. Фрагменты крови или ткани могут попасть внутрь яйца, придавая ему необычный вид. Эти пятна не связаны с оплодотворением яиц, загрязнением или болезнью курицы.

Можно ли есть яйца с красными пятнами?

Да, такие яйца можно употреблять в пищу. Главное — убедиться, что яйцо свежее и не повреждено. Если у яйца нет неприятного запаха, белок плотный, а желток хорошо сформирован, его можно смело готовить.

Если красное пятно вызывает у вас дискомфорт, его можно аккуратно удалить ложкой или ножом перед приготовлением. Это не повлияет на вкус или пищевую ценность яйца.

Как проверить свежесть яйца?

Помимо красных пятен, есть другие признаки, по которым можно определить свежесть яйца:

  • Запах: Если яйцо имеет сильный или неприятный запах, его лучше не использовать.
  • Белок: Жидкий или водянистый белок может указывать на то, что яйцо не свежее.
  • Желток: Деформированный или сломанный желток — признак порчи.
  • Скорлупа: Плесень, трещины или загрязнения на скорлупе также свидетельствуют о том, что яйцо не пригодно для употребления.

Для быстрой проверки свежести яйца можно провести простой тест: опустите его в стакан с водой. Свежее яйцо утонет и ляжет на бок. Если яйцо всплывет, значит, оно уже не пригодно для еды.

Красное пятно на яичном белке — это естественный процесс, который не влияет на безопасность пищи. Главное — следить за свежестью яйца и обращать внимание на признаки порчи.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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