Каждое утро по две штуки — и вы не узнаете себя: завтрак, который насыщает, лечит и улучшает память

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы удивитесь, насколько всего два яйца могут повлиять на самочувствие, настроение и даже внешний вид. Простая привычка, которая буквально меняет утро.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варёное яйцо

Яйца — кладезь полезных веществ

Этот продукт нельзя назвать просто источником белка. В каждом яйце — настоящий микс из ценных веществ: качественный животный белок, жиры, витамины A, D, E, B12, холин (поддерживает мозг и печень), а также селен, калий и цинк. Учитывая такой состав, вполне логично включать их в завтрак на постоянной основе.

Почему 2 яйца — оптимально

Для большинства людей идеальное количество — 2 яйца в день. Иногда можно и 3, особенно если других источников белка в утреннем приёме пищи нет. Главное — индивидуальный подход: важно учитывать уровень физической активности и пищевые предпочтения. Если у вас нет аллергии или проблем с перевариванием, яйца вполне могут стать ежедневным ритуалом.

Плюсы замечаешь почти сразу

Больше энергии утром

Меньше тяги к сладкому и перекусам

Долгое ощущение сытости

Более ровное настроение

Если яйца заменяют привычные утренние сладости, разницу в состоянии можно почувствовать уже в первую неделю. А через 14 дней эффект становится ещё заметнее.

Что даёт организму ежедневное потребление яиц

Чётче мышление: за счёт холина, который питает мозг.

Гормональный баланс: холестерин помогает синтезировать половые гормоны.

Здоровье глаз: антиоксиданты лютеин и зеаксантин защищают сетчатку от воздействия синего света.

Красивые волосы и ногти: сера, биотин и аминокислоты укрепляют структуру волос, поддерживают кожу и помогают печени очищаться.

Как готовить, чтобы сохранить максимум пользы

Лучше всего выбирать мягкие способы приготовления: яйца всмятку, пашот или сваренные «в мешочек». В таком виде желток остаётся жидким, а значит — сохраняются витамины A, D и холин. Пережаривать не стоит: при сильной термообработке жиры окисляются, а витамины теряются.

Идеи для завтрака с яйцами

Яичница + хлеб на закваске + авокадо с лимоном и семечками Омлет с телятиной, томатами, грибами и фетой Яйца пашот с ростками шпината, красной рыбой и киви Банановые блинчики с яйцом — для тех, кто любит сладкий завтрак

Такие завтраки не только вкусные, но и насыщают надолго, помогая избежать утренних перекусов. К тому же, их легко адаптировать под любой вкус — от классического до экзотического.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

