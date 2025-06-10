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Эликсир спокойствия: расслабляющий чай, который помогает победить бессонницу и улучшить здоровье

2:15
Еда

Хороший сон важен для здоровья, но многие сталкиваются с бессонницей. Расслабляющий чай из натуральных ингредиентов может помочь вам успокоиться и подготовиться к глубокому сну. Узнайте, как его приготовить и какие у него преимущества.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

История расслабляющего чая

Традиция пить чай перед сном зародилась в древних культурах, таких как Китай и Индия. Травы, такие как ромашка, валериана и лаванда, известны своими успокаивающими свойствами. Со временем этот ритуал стал популярным по всему миру как естественный способ борьбы с бессонницей, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность чая

Натуральный расслабляющий чай обычно содержит от 0 до 2 калорий на чашку, в зависимости от ингредиентов.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка сушеных цветков ромашки — успокаивает разум и снимает стресс.
  • 1 чайная ложка сушеной валерианы — помогает при бессоннице и тревоге.
  • 1 чайная ложка сушеной лаванды — расслабляет мышцы и дарит ощущение спокойствия.
  • Мед (по желанию) — подслащивает чай естественным образом.
  • 500 мл фильтрованной воды — основа для настоя.

Приготовление

  1. Смешайте травы в миске.
  2. Нагрейте воду до 90°C.
  3. Добавьте травы в воду и настаивайте 5 минут.
  4. Процедите чай и разлейте по кружкам.
  5. При желании добавьте мед.
  6. Пейте медленно, за 30 минут до сна.

Дополнительные советы

  • Используйте свежие травы для лучшего вкуса и эффекта.
  • Избегайте кофеиносодержащих чаев перед сном.
  • Храните травы в герметичных банках.
  • Чай хорошо сочетается с легкими закусками, такими как цельнозерновые крекеры или сухофрукты.
  • Оставшийся чай можно хранить в холодильнике до 24 часов.

Расслабляющий чай — это не просто напиток, а ритуал, который может улучшить качество вашего сна и общее самочувствие. Попробуйте этот рецепт и ощутите его преимущества.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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