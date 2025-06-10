Эликсир спокойствия: расслабляющий чай, который помогает победить бессонницу и улучшить здоровье

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Хороший сон важен для здоровья, но многие сталкиваются с бессонницей. Расслабляющий чай из натуральных ингредиентов может помочь вам успокоиться и подготовиться к глубокому сну. Узнайте, как его приготовить и какие у него преимущества.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

История расслабляющего чая

Традиция пить чай перед сном зародилась в древних культурах, таких как Китай и Индия. Травы, такие как ромашка, валериана и лаванда, известны своими успокаивающими свойствами. Со временем этот ритуал стал популярным по всему миру как естественный способ борьбы с бессонницей, пишет receitasdepesos.com.br.

Калорийность чая

Натуральный расслабляющий чай обычно содержит от 0 до 2 калорий на чашку, в зависимости от ингредиентов.

Ингредиенты

1 столовая ложка сушеных цветков ромашки — успокаивает разум и снимает стресс.

1 чайная ложка сушеной валерианы — помогает при бессоннице и тревоге.

1 чайная ложка сушеной лаванды — расслабляет мышцы и дарит ощущение спокойствия.

Мед (по желанию) — подслащивает чай естественным образом.

500 мл фильтрованной воды — основа для настоя.

Приготовление

Смешайте травы в миске. Нагрейте воду до 90°C. Добавьте травы в воду и настаивайте 5 минут. Процедите чай и разлейте по кружкам. При желании добавьте мед. Пейте медленно, за 30 минут до сна.

Дополнительные советы

Используйте свежие травы для лучшего вкуса и эффекта.

Избегайте кофеиносодержащих чаев перед сном.

Храните травы в герметичных банках.

Чай хорошо сочетается с легкими закусками, такими как цельнозерновые крекеры или сухофрукты.

Оставшийся чай можно хранить в холодильнике до 24 часов.

Расслабляющий чай — это не просто напиток, а ритуал, который может улучшить качество вашего сна и общее самочувствие. Попробуйте этот рецепт и ощутите его преимущества.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



