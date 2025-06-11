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Не специи и не соус: вот что придаёт обычным огурцам яркий вкус и свежесть

2:50
Еда

Лето на пике — а это значит, что самое время для простых, свежих и вкусных блюд. Один из таких рецептов — салат из хрустящих огурцов с чесноком и укропом. Готовится он элементарно, справится даже новичок. Такой салат отлично освежает и прекрасно дополняет шашлык, жареную рыбу или любое мясо.

Битые огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Битые огурцы

Ингредиенты на 2 порции

  • Свежие огурцы — 400 г

  • Укроп — 60 г

  • Чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу)

  • Растительное масло — 60 мл

  • Соль — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1

Для начала подготовьте продукты. Огурцы должны быть упругими, без повреждений. Зелень — свежей и ароматной. Масло лучше использовать нерафинированное, с запахом — подойдет подсолнечное или льняное.

Шаг 2

Огурцы нарежьте кружочками. Проще всего — воспользоваться специальной теркой, но можно и обычным ножом. Если кожура жесткая, срежьте её. У перезрелых плодов стоит удалить и крупные семечки.

Шаг 3

Мелко порубите укроп. Не возбраняется добавить и другую зелень: мяту, петрушку, зеленый лук или даже черемшу. Можно сделать ароматную смесь.

Шаг 4

Выдавите чеснок через пресс. Если он молодой — хватит пары зубчиков. Старый чеснок может быть мягче на вкус, так что добавьте больше, если хочется поострее.

Шаг 5

Сложите всё в миску: огурцы, укроп, чеснок. Полейте маслом, посолите и хорошо перемешайте. Дайте постоять пять минут, чтобы вкусы "подружились".

Шаг 6

Подавайте охлажденным. Это идеальный гарнир к шашлыкам или просто легкая закуска к летнему обеду.

  • Корнеплоды лучше всего мыть щеткой или жесткой губкой под струёй проточной воды.
  • Важно отдавать себе отчёт, что не существует в природе рецептов или продуктов, безусловно полезных всем людям или безоговорочно вредных для всех…
  • Любой "ПП рецепт” будет иметь отношение к правильному питанию лишь условно. Не стоит воспринимать такие рецепты как истину в последней инстанции…
  • Добавляйте специи, ориентируясь на свой вкус. Особенно аккуратно — с жгучими и яркими приправами вроде чили.

Сложно найти что-то более простое и одновременно универсальное, чем этот салат. Он не только прекрасно освежает в жару, но и дает простор для кулинарных экспериментов — можно добавить чуть-чуть лимонного сока, горчицу или щепотку любимых специй. Попробуйте один раз — и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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