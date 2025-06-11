Не специи и не соус: вот что придаёт обычным огурцам яркий вкус и свежесть

Лето на пике — а это значит, что самое время для простых, свежих и вкусных блюд. Один из таких рецептов — салат из хрустящих огурцов с чесноком и укропом. Готовится он элементарно, справится даже новичок. Такой салат отлично освежает и прекрасно дополняет шашлык, жареную рыбу или любое мясо.
Свежие огурцы — 400 г
Укроп — 60 г
Чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу)
Растительное масло — 60 мл
Соль — по вкусу
Для начала подготовьте продукты. Огурцы должны быть упругими, без повреждений. Зелень — свежей и ароматной. Масло лучше использовать нерафинированное, с запахом — подойдет подсолнечное или льняное.
Огурцы нарежьте кружочками. Проще всего — воспользоваться специальной теркой, но можно и обычным ножом. Если кожура жесткая, срежьте её. У перезрелых плодов стоит удалить и крупные семечки.
Мелко порубите укроп. Не возбраняется добавить и другую зелень: мяту, петрушку, зеленый лук или даже черемшу. Можно сделать ароматную смесь.
Выдавите чеснок через пресс. Если он молодой — хватит пары зубчиков. Старый чеснок может быть мягче на вкус, так что добавьте больше, если хочется поострее.
Сложите всё в миску: огурцы, укроп, чеснок. Полейте маслом, посолите и хорошо перемешайте. Дайте постоять пять минут, чтобы вкусы "подружились".
Подавайте охлажденным. Это идеальный гарнир к шашлыкам или просто легкая закуска к летнему обеду.
Сложно найти что-то более простое и одновременно универсальное, чем этот салат. Он не только прекрасно освежает в жару, но и дает простор для кулинарных экспериментов — можно добавить чуть-чуть лимонного сока, горчицу или щепотку любимых специй. Попробуйте один раз — и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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