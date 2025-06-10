Омлеты со всего света: как разнообразить утро по-французски, по-японски и не только

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — вроде бы банально. Но только не в мире, где французский шеф готовит его с трюфелями, японский повар — заворачивает в слоистый рулет, а итальянец добавляет горсть пармезана и зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolf Gang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Омлет с зеленью

Пора выйти за пределы скучных завтраков и познакомиться с омлетами из разных уголков планеты. Итак, варианты.

Французский омлет "à la classique"

Яйца, сливочное масло, зелень. Готовится на слабом огне, скручивается рулетиком — нежный и без корочки. Идеален с багетом и чашкой крепкого кофе.

Японский омлет тамаго-яки

Сладко-соленая яичная закуска из яиц, соевого соуса, сахара и мирина. Жарится слоями, сворачивается в рулон. Идеален для бэнто или как необычный завтрак.

Испанская тортилья

Омлет с картошкой и луком. Немного дольше в приготовлении, зато очень сытно. Отлично подходит и к обеду, и к ужину.

Завтрак — лучшее время для небольшого путешествия. И не обязательно покидать кухню.