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Пангасиус и пара овощей — в итоге получается нечто ресторанное: запеканка, от которой не оторваться

2:33
Еда

Если вам надоели стандартные блюда из рыбы, попробуйте этот рецепт. Пангасиус в компании обжаренного картофеля, хрустящих овощей и сливочно-сырной заливки звучит уже как праздник. А готовится проще, чем кажется.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Что понадобится (на 6 порций)

  • Пангасиус (или морской язык) — 600 г

  • Картофель — 600 г

  • Шампиньоны — 150 г

  • Лук — 120 г

  • Морковь — 100 г

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Болгарский перец — 80 г

  • Стебель сельдерея — 70 г

  • Сыр грана падано — 30 г

  • Моцарелла — 130 г

  • Соус кимчи — 30 г (по желанию)

  • Сливки (36%) — 200 мл

  • Зелень, специи — по вкусу

Готовим по шагам

  1. Картошку нарежьте кружками толщиной около 5 мм и обжарьте с двух сторон до лёгкой золотистой корочки. Это не только усилит вкус, но и не даст ей развалиться в запеканке.

  2. Лук, морковь, болгарский перец и сельдерей нарежьте и обжарьте до мягкости. В самом конце добавьте измельчённый чеснок. А если под рукой есть свежий корень имбиря — не стесняйтесь, его аромат сюда отлично впишется.

  3. Филе пангасиуса нарежьте на тонкие пластинки — чтобы они успели хорошо приготовиться и остались сочными.

  4. На дно формы выложите обжаренный картофель, чуть присолите и поперчите. Сверху — слайсы рыбы и снова немного специй. Далее идёт слой овощной пассеровки, после — свежие шампиньоны. Завершите всё ещё одним слоем картофеля.

  5. В отдельной миске соедините сливки, тёртый грана падано и соус кимчи — он добавит лёгкой остроты и окрасит соус в приятный розоватый оттенок. Добавьте зелень — укроп, петрушку или кинзу, по вкусу.

  6. Аккуратно залейте запеканку получившейся смесью. Выпекайте 25 минут при 170 °C.

  7. После этого присыпьте сверху тёртой моцареллой и верните в духовку до образования аппетитной румяной корочки.

Маленький финальный штрих

Дайте запеканке постоять 10 минут под фольгой — так слои лучше схватятся, а вкус раскроется ещё ярче. Подавайте со свежими листьями салата или просто со щепоткой зелени — и у вас будет блюдо, достойное ресторана, но приготовленное своими руками.

Уточнения

Пангасии или шильбовые сомы-пангасии (лат. Pangasius), — род лучепёрых рыб из семейства пангасиевых (Pangasiidae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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