Пангасиус и пара овощей — в итоге получается нечто ресторанное: запеканка, от которой не оторваться

Если вам надоели стандартные блюда из рыбы, попробуйте этот рецепт. Пангасиус в компании обжаренного картофеля, хрустящих овощей и сливочно-сырной заливки звучит уже как праздник. А готовится проще, чем кажется.
Пангасиус (или морской язык) — 600 г
Картофель — 600 г
Шампиньоны — 150 г
Лук — 120 г
Морковь — 100 г
Чеснок — 5 зубчиков
Болгарский перец — 80 г
Стебель сельдерея — 70 г
Сыр грана падано — 30 г
Моцарелла — 130 г
Соус кимчи — 30 г (по желанию)
Сливки (36%) — 200 мл
Зелень, специи — по вкусу
Картошку нарежьте кружками толщиной около 5 мм и обжарьте с двух сторон до лёгкой золотистой корочки. Это не только усилит вкус, но и не даст ей развалиться в запеканке.
Лук, морковь, болгарский перец и сельдерей нарежьте и обжарьте до мягкости. В самом конце добавьте измельчённый чеснок. А если под рукой есть свежий корень имбиря — не стесняйтесь, его аромат сюда отлично впишется.
Филе пангасиуса нарежьте на тонкие пластинки — чтобы они успели хорошо приготовиться и остались сочными.
На дно формы выложите обжаренный картофель, чуть присолите и поперчите. Сверху — слайсы рыбы и снова немного специй. Далее идёт слой овощной пассеровки, после — свежие шампиньоны. Завершите всё ещё одним слоем картофеля.
В отдельной миске соедините сливки, тёртый грана падано и соус кимчи — он добавит лёгкой остроты и окрасит соус в приятный розоватый оттенок. Добавьте зелень — укроп, петрушку или кинзу, по вкусу.
Аккуратно залейте запеканку получившейся смесью. Выпекайте 25 минут при 170 °C.
После этого присыпьте сверху тёртой моцареллой и верните в духовку до образования аппетитной румяной корочки.
Дайте запеканке постоять 10 минут под фольгой — так слои лучше схватятся, а вкус раскроется ещё ярче. Подавайте со свежими листьями салата или просто со щепоткой зелени — и у вас будет блюдо, достойное ресторана, но приготовленное своими руками.
Пангасии или шильбовые сомы-пангасии (лат. Pangasius), — род лучепёрых рыб из семейства пангасиевых (Pangasiidae).
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