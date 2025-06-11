Советский салат заиграл по-новому: классика с рыбной изюминкой

Если соединить два кулинарных символа застолий времён СССР — шпроты и салат "Мимоза" — получится блюдо, которое моментально возвращает вкус праздника. Оно кажется простым, но в этой простоте скрывается магия: сочность, аромат, слоистая нежность и знакомый уютный вкус.
Салат эффектно смотрится в прозрачной форме, а на вкус — лучше любого ностальгического хита.
Шпроты — 200 г
Картофель — 300 г
Морковь — 300 г
Яйца — 4 шт.
Репчатый лук — 100 г
Майонез — 250 г
Зелень (петрушка, укроп, зелёный лук) — 100 г
Белый винный уксус — 1 ч. л.
Щепотка сахара
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Варим основу.
Картошку, морковь и яйца отвариваем до готовности. Остужаем, чистим. Овощи трём на крупной тёрке по отдельности.
2. Подготовим лук.
Нарезаем мелко, обдаем кипятком. Добавляем сахар, уксус, соль, перец — пусть замаринуется.
3. Разделяем яйца.
Белки нарезаем и смешиваем с рубленой зеленью (немного зелени оставляем для украшения). Желтки — на мелкую тёрку.
4. Работаем со шпротами.
Промокаем салфеткой, разминаем вилкой. Масло нам не нужно.
5. Собираем слои.
В прозрачный салатник выкладываем:
шпроты,
маринованный лук,
немного майонеза,
белки с зеленью,
снова майонез,
морковь,
майонез,
картофель.
Смазываем верх слоем майонеза.
6. Финальный штрих.
Сверху посыпаем оставшейся зеленью. А в центр (отступив 2-3 см от края) — натёртые желтки. Получается и вкусно, и красиво.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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