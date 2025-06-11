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Советский салат заиграл по-новому: классика с рыбной изюминкой

2:05
Еда

Если соединить два кулинарных символа застолий времён СССР — шпроты и салат "Мимоза" — получится блюдо, которое моментально возвращает вкус праздника. Оно кажется простым, но в этой простоте скрывается магия: сочность, аромат, слоистая нежность и знакомый уютный вкус.

Салат мимоза
Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат мимоза

Салат эффектно смотрится в прозрачной форме, а на вкус — лучше любого ностальгического хита.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Шпроты — 200 г

  • Картофель — 300 г

  • Морковь — 300 г

  • Яйца — 4 шт.

  • Репчатый лук — 100 г

  • Майонез — 250 г

  • Зелень (петрушка, укроп, зелёный лук) — 100 г

  • Белый винный уксус — 1 ч. л.

  • Щепотка сахара

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Варим основу.
Картошку, морковь и яйца отвариваем до готовности. Остужаем, чистим. Овощи трём на крупной тёрке по отдельности.

2. Подготовим лук.
Нарезаем мелко, обдаем кипятком. Добавляем сахар, уксус, соль, перец — пусть замаринуется.

3. Разделяем яйца.
Белки нарезаем и смешиваем с рубленой зеленью (немного зелени оставляем для украшения). Желтки — на мелкую тёрку.

4. Работаем со шпротами.
Промокаем салфеткой, разминаем вилкой. Масло нам не нужно.

5. Собираем слои.
В прозрачный салатник выкладываем:

  • шпроты,

  • маринованный лук,

  • немного майонеза,

  • белки с зеленью,

  • снова майонез,

  • морковь,

  • майонез,

  • картофель.
    Смазываем верх слоем майонеза.

6. Финальный штрих.
Сверху посыпаем оставшейся зеленью. А в центр (отступив 2-3 см от края) — натёртые желтки. Получается и вкусно, и красиво.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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