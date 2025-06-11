Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка, которую не нужно варить, тушить и обжаривать? Это не шутка. Здесь всё по-настоящему просто: сырой продукт — в форму, сверху заливка — и сразу в духовку. А уже через 45 минут у вас сытное блюдо с румяной сырной корочкой и тающей на вилке курочкой.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка

Такой ужин вы точно захотите повторить.

Что понадобится (на 4 порции):

Куриное филе — 300 г

Макароны (перья, спиральки или ракушки) — 250 г

Сливки 10% — 250 мл

Сметана 20% — 150 г

Твёрдый сыр — 100 г

Помидоры — 150 г

Приправа для курицы — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ч. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Сначала форму.

Возьмите форму примерно 20x30 см. Смажьте дно растительным маслом.

2. Сухие макароны — сразу в дело.

Выложите их в форму ровным слоем, не толще 1,5 см. Варить не нужно — размякнут в соусе.

3. Курочка с характером.

Филе нарежьте кусочками (1x3 см), посолите, поперчите, приправьте смесью для курицы. Перемешайте.

4. Вторая очередь — курица.

Выложите её поверх макарон.

Следом нарезанные кубиками помидоры (1x1 см). Разложите равномерно.

5. Лёгкий соус.

Смешайте сметану и сливки. Посолите, поперчите. Можно добавить сушёные травы.

6. Финальный штрих.

Залейте этой смесью всё содержимое формы. Сверху — тёртый сыр. Накройте фольгой.

Запекайте при 180°C около 30 минут.

7. Последние 15 минут — без фольги.

Снимите фольгу, дайте верхушке подрумяниться и зазолотиться.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

