Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин

Запеканка, которую не нужно варить, тушить и обжаривать? Это не шутка. Здесь всё по-настоящему просто: сырой продукт — в форму, сверху заливка — и сразу в духовку. А уже через 45 минут у вас сытное блюдо с румяной сырной корочкой и тающей на вилке курочкой.
Такой ужин вы точно захотите повторить.
Куриное филе — 300 г
Макароны (перья, спиральки или ракушки) — 250 г
Сливки 10% — 250 мл
Сметана 20% — 150 г
Твёрдый сыр — 100 г
Помидоры — 150 г
Приправа для курицы — 1 ст. л.
Растительное масло — 1 ч. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Сначала форму.
Возьмите форму примерно 20x30 см. Смажьте дно растительным маслом.
2. Сухие макароны — сразу в дело.
Выложите их в форму ровным слоем, не толще 1,5 см. Варить не нужно — размякнут в соусе.
3. Курочка с характером.
Филе нарежьте кусочками (1x3 см), посолите, поперчите, приправьте смесью для курицы. Перемешайте.
4. Вторая очередь — курица.
Выложите её поверх макарон.
Следом нарезанные кубиками помидоры (1x1 см). Разложите равномерно.
5. Лёгкий соус.
Смешайте сметану и сливки. Посолите, поперчите. Можно добавить сушёные травы.
6. Финальный штрих.
Залейте этой смесью всё содержимое формы. Сверху — тёртый сыр. Накройте фольгой.
Запекайте при 180°C около 30 минут.
7. Последние 15 минут — без фольги.
Снимите фольгу, дайте верхушке подрумяниться и зазолотиться.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.
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