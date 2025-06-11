Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин

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2:11
Еда

Запеканка, которую не нужно варить, тушить и обжаривать? Это не шутка. Здесь всё по-настоящему просто: сырой продукт — в форму, сверху заливка — и сразу в духовку. А уже через 45 минут у вас сытное блюдо с румяной сырной корочкой и тающей на вилке курочкой.

Макаронная запеканка
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка

Такой ужин вы точно захотите повторить.

Что понадобится (на 4 порции):

  • Куриное филе — 300 г

  • Макароны (перья, спиральки или ракушки) — 250 г

  • Сливки 10% — 250 мл

  • Сметана 20% — 150 г

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Помидоры — 150 г

  • Приправа для курицы — 1 ст. л.

  • Растительное масло — 1 ч. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Сначала форму.
Возьмите форму примерно 20x30 см. Смажьте дно растительным маслом.

2. Сухие макароны — сразу в дело.
Выложите их в форму ровным слоем, не толще 1,5 см. Варить не нужно — размякнут в соусе.

3. Курочка с характером.
Филе нарежьте кусочками (1x3 см), посолите, поперчите, приправьте смесью для курицы. Перемешайте.

4. Вторая очередь — курица.
Выложите её поверх макарон.
Следом нарезанные кубиками помидоры (1x1 см). Разложите равномерно.

5. Лёгкий соус.
Смешайте сметану и сливки. Посолите, поперчите. Можно добавить сушёные травы.

6. Финальный штрих.
Залейте этой смесью всё содержимое формы. Сверху — тёртый сыр. Накройте фольгой.
Запекайте при 180°C около 30 минут.

7. Последние 15 минут — без фольги.
Снимите фольгу, дайте верхушке подрумяниться и зазолотиться.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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