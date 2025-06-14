Духовки нет — а праздник будет: как приготовить сочную лазанью прямо на плите

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет духовки — нет лазаньи? Неправда. Даже без печи можно приготовить сочную, ароматную, настоящую лазанью, и она получится ничуть не хуже классической. Секрет — в правильных соусах и технологии томления.

Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain лазанья

Начнём с главного — соуса Болоньезе

Без него никакая лазанья невозможна.

Готовим так:

Обжариваем фарш (лучше говяжий или смешанный) с луком и тертой морковью до румяного состояния.

Добавляем измельчённый чеснок, томатную пасту, разведённую водой или бульоном.

Кладём любимые травы: орегано, базилик, тимьян.

Томим всё вместе минимум 20–30 минут — чтобы ароматы соединились.

Соус бешамель — вторая половина успеха

Растапливаем сливочное масло.

Всыпаем муку, слегка обжариваем.

Вливаем тёплое молоко тонкой струйкой, не переставая мешать.

Варим до густоты, солим, перчим, добавляем щепотку мускатного ореха.

А теперь — сборка без духовки

Вам понадобится:

Широкая сковорода с крышкой, или

Глубокая кастрюля, или

Мультиварка с режимом "Тушение"

Как собираем:

На дно — немного томатного соуса Слой сухих (!) листов лазаньи Болоньезе Бешамель Тертый сыр (моцарелла, пармезан или их микс) Повторяем — пока не закончатся ингредиенты Завершаем всё сыром

Добавьте 50–100 мл воды или бульона на дно — это обеспечит пар и не даст блюду пригореть.

Томим — не жарим

Накрываем крышкой, ставим на самый слабый огонь.

Ждём 25–40 минут, периодически проверяя, чтобы не выкипела жидкость.

В мультиварке — режим "Тушение" или "Мультиповар", около 100 °C.

Готовность определяем просто: лист должен легко прокалываться зубочисткой.

Финальный штрих

Снимите с огня и дайте лазанье постоять 10–15 минут под крышкой. Это важно — слои «схватятся», и кусочки будут держать форму.

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки. По-итальянски блюдо, в отличие от используемых для него макаронных изделий, может называться лаза́нья аль фо́рно (итал. lasagne al forno).



