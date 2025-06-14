Духовки нет — а праздник будет: как приготовить сочную лазанью прямо на плите

Нет духовки — нет лазаньи? Неправда. Даже без печи можно приготовить сочную, ароматную, настоящую лазанью, и она получится ничуть не хуже классической. Секрет — в правильных соусах и технологии томления.
Без него никакая лазанья невозможна.
Готовим так:
Обжариваем фарш (лучше говяжий или смешанный) с луком и тертой морковью до румяного состояния.
Добавляем измельчённый чеснок, томатную пасту, разведённую водой или бульоном.
Кладём любимые травы: орегано, базилик, тимьян.
Томим всё вместе минимум 20–30 минут — чтобы ароматы соединились.
Растапливаем сливочное масло.
Всыпаем муку, слегка обжариваем.
Вливаем тёплое молоко тонкой струйкой, не переставая мешать.
Варим до густоты, солим, перчим, добавляем щепотку мускатного ореха.
Вам понадобится:
Широкая сковорода с крышкой, или
Глубокая кастрюля, или
Мультиварка с режимом "Тушение"
Как собираем:
На дно — немного томатного соуса
Слой сухих (!) листов лазаньи
Болоньезе
Бешамель
Тертый сыр (моцарелла, пармезан или их микс)
Повторяем — пока не закончатся ингредиенты
Завершаем всё сыром
Добавьте 50–100 мл воды или бульона на дно — это обеспечит пар и не даст блюду пригореть.
Накрываем крышкой, ставим на самый слабый огонь.
Ждём 25–40 минут, периодически проверяя, чтобы не выкипела жидкость.
В мультиварке — режим "Тушение" или "Мультиповар", около 100 °C.
Готовность определяем просто: лист должен легко прокалываться зубочисткой.
Снимите с огня и дайте лазанье постоять 10–15 минут под крышкой. Это важно — слои «схватятся», и кусочки будут держать форму.
Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки. По-итальянски блюдо, в отличие от используемых для него макаронных изделий, может называться лаза́нья аль фо́рно (итал. lasagne al forno).
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