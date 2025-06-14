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Духовки нет — а праздник будет: как приготовить сочную лазанью прямо на плите

2:09
Еда

Нет духовки — нет лазаньи? Неправда. Даже без печи можно приготовить сочную, ароматную, настоящую лазанью, и она получится ничуть не хуже классической. Секрет — в правильных соусах и технологии томления.

лазанья
Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain
лазанья

Начнём с главного — соуса Болоньезе

Без него никакая лазанья невозможна.

Готовим так:

  • Обжариваем фарш (лучше говяжий или смешанный) с луком и тертой морковью до румяного состояния.

  • Добавляем измельчённый чеснок, томатную пасту, разведённую водой или бульоном.

  • Кладём любимые травы: орегано, базилик, тимьян.

  • Томим всё вместе минимум 20–30 минут — чтобы ароматы соединились.

Соус бешамель — вторая половина успеха

  • Растапливаем сливочное масло.

  • Всыпаем муку, слегка обжариваем.

  • Вливаем тёплое молоко тонкой струйкой, не переставая мешать.

  • Варим до густоты, солим, перчим, добавляем щепотку мускатного ореха.

А теперь — сборка без духовки

Вам понадобится:

  • Широкая сковорода с крышкой, или

  • Глубокая кастрюля, или

  • Мультиварка с режимом "Тушение"

Как собираем:

  1. На дно — немного томатного соуса

  2. Слой сухих (!) листов лазаньи

  3. Болоньезе

  4. Бешамель

  5. Тертый сыр (моцарелла, пармезан или их микс)

  6. Повторяем — пока не закончатся ингредиенты

  7. Завершаем всё сыром

Добавьте 50–100 мл воды или бульона на дно — это обеспечит пар и не даст блюду пригореть.

Томим — не жарим

  • Накрываем крышкой, ставим на самый слабый огонь.

  • Ждём 25–40 минут, периодически проверяя, чтобы не выкипела жидкость.

  • В мультиварке — режим "Тушение" или "Мультиповар", около 100 °C.

Готовность определяем просто: лист должен легко прокалываться зубочисткой.

Финальный штрих

Снимите с огня и дайте лазанье постоять 10–15 минут под крышкой. Это важно — слои «схватятся», и кусочки будут держать форму.

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки. По-итальянски блюдо, в отличие от используемых для него макаронных изделий, может называться лаза́нья аль фо́рно (итал. lasagne al forno).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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