Эти закуски превращают пикник в кошмар: что на самом деле нельзя класть в корзину для пикника

Лето зовёт на природу — с пледом, мангалом и вкусной едой. Но именно еда на свежем воздухе чаще всего становится причиной отравлений. Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин напомнил: некоторые продукты просто нельзя брать с собой без холодильника - иначе отдых закончится больницей.

Фото: flickr.com by Jeremy Noble, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корзина

Что категорически не подходит для пикника

Вычёркивайте из списка всё, что быстро портится:

колбасы и сосиски

сыры и молочные продукты

яйца

морепродукты

салаты с майонезом

десерты с кремом

Особенно опасны салаты с заправками. На жаре всего через 2 часа они превращаются в рассадник бактерий, предупреждает Лопатин.

А что с фруктами и овощами

Их можно — но только в цельном виде. Нарезанные дольками арбузы, яблоки и помидоры быстрее окисляются и буквально притягивают микробы. В идеале — порезать всё на месте перед подачей.

Мясо для шашлыка: тоже с оглядкой

Готовое мясо в лотках из супермаркета или маринад "с рук" — рискованный выбор. В таких упаковках часто нарушаются условия хранения, особенно при транспортировке.

Лучше:

замариновать мясо дома

уложить в герметичный контейнер

использовать сумку-холодильник или как минимум — термопакет

Чем проще — тем безопаснее

Хороший пикник — это не гастрономическая выставка, а отдых. Чем меньше сложных продуктов и хрупких заготовок — тем спокойнее желудок. Вода, фрукты, хлеб, термос с чаем и собственный шашлык — идеальный набор без лишних рисков.

Уточнения

Пикни́к — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом. Также устраивается во время общественных мероприятий, например, просмотров фильмов под открытым небом.

