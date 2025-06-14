Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила
Фигура станет идеальной за месяц: как рассчитать время кардио, чтобы достичь своих целей в спортзале
Корни дышат, вода не уходит, сорняков нет: как обычные отходы превращаются в суперудобрение
Ценный ресурс из мусорного ведра: кожура от этого овоща заменит покупные удобрения
Китайская конкуренция заставит Tesla пересмотреть свои приоритеты в Европе
Диван, сериал и минус килограммы: как худеют те, кто терпеть не может спорт
Каждое утро в зеркале — новая морщина? Стоп, вы упускаете самое главное
Этот город недооценён, но пользователи Reddit считают его самым красивым в США

Эти закуски превращают пикник в кошмар: что на самом деле нельзя класть в корзину для пикника

Еда

Лето зовёт на природу — с пледом, мангалом и вкусной едой. Но именно еда на свежем воздухе чаще всего становится причиной отравлений. Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин напомнил: некоторые продукты просто нельзя брать с собой без холодильника - иначе отдых закончится больницей.

Корзина
Фото: flickr.com by Jeremy Noble, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корзина

Что категорически не подходит для пикника

Вычёркивайте из списка всё, что быстро портится:

  • колбасы и сосиски

  • сыры и молочные продукты

  • яйца

  • морепродукты

  • салаты с майонезом

  • десерты с кремом

Особенно опасны салаты с заправками. На жаре всего через 2 часа они превращаются в рассадник бактерий, предупреждает Лопатин.

А что с фруктами и овощами

Их можно — но только в цельном виде. Нарезанные дольками арбузы, яблоки и помидоры быстрее окисляются и буквально притягивают микробы. В идеале — порезать всё на месте перед подачей.

Мясо для шашлыка: тоже с оглядкой

Готовое мясо в лотках из супермаркета или маринад "с рук" — рискованный выбор. В таких упаковках часто нарушаются условия хранения, особенно при транспортировке.

Лучше:

  • замариновать мясо дома

  • уложить в герметичный контейнер

  • использовать сумку-холодильник или как минимум — термопакет

Чем проще — тем безопаснее

Хороший пикник — это не гастрономическая выставка, а отдых. Чем меньше сложных продуктов и хрупких заготовок — тем спокойнее желудок. Вода, фрукты, хлеб, термос с чаем и собственный шашлык — идеальный набор без лишних рисков.

Уточнения

Пикни́к — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом. Также устраивается во время общественных мероприятий, например, просмотров фильмов под открытым небом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Садоводство, цветоводство
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов Аудио 
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий
Недвижимость
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий Аудио 
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила
Фигура станет идеальной за месяц: как рассчитать время кардио, чтобы достичь своих целей в спортзале
Корни дышат, вода не уходит, сорняков нет: как обычные отходы превращаются в суперудобрение
Эти закуски превращают пикник в кошмар: что на самом деле нельзя класть в корзину для пикника
Ценный ресурс из мусорного ведра: кожура от этого овоща заменит покупные удобрения
Китайская конкуренция заставит Tesla пересмотреть свои приоритеты в Европе
Диван, сериал и минус килограммы: как худеют те, кто терпеть не может спорт
Каждое утро в зеркале — новая морщина? Стоп, вы упускаете самое главное
Этот город недооценён, но пользователи Reddit считают его самым красивым в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.