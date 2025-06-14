Эти закуски превращают пикник в кошмар: что на самом деле нельзя класть в корзину для пикника

Лето зовёт на природу — с пледом, мангалом и вкусной едой. Но именно еда на свежем воздухе чаще всего становится причиной отравлений. Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин напомнил: некоторые продукты просто нельзя брать с собой без холодильника - иначе отдых закончится больницей.
Вычёркивайте из списка всё, что быстро портится:
колбасы и сосиски
сыры и молочные продукты
яйца
морепродукты
салаты с майонезом
десерты с кремом
Особенно опасны салаты с заправками. На жаре всего через 2 часа они превращаются в рассадник бактерий, предупреждает Лопатин.
Их можно — но только в цельном виде. Нарезанные дольками арбузы, яблоки и помидоры быстрее окисляются и буквально притягивают микробы. В идеале — порезать всё на месте перед подачей.
Готовое мясо в лотках из супермаркета или маринад "с рук" — рискованный выбор. В таких упаковках часто нарушаются условия хранения, особенно при транспортировке.
Лучше:
замариновать мясо дома
уложить в герметичный контейнер
использовать сумку-холодильник или как минимум — термопакет
Хороший пикник — это не гастрономическая выставка, а отдых. Чем меньше сложных продуктов и хрупких заготовок — тем спокойнее желудок. Вода, фрукты, хлеб, термос с чаем и собственный шашлык — идеальный набор без лишних рисков.
Пикни́к — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом. Также устраивается во время общественных мероприятий, например, просмотров фильмов под открытым небом.
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